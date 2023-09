Inhaler: “El rock ya no es lo rebelde que solía ser”

Les entrevistamos hace un par de años cuando apenas habían estrenado su disco debut, pero con Cuts & bruises estos músicos se han colocado en la antesala de las grandes ligas del rock internacional. Los chicos de Inhaler han colgado el letrero de sold out en la mayoría de los venues de su actual gira mundial, la cual llegó a México para corroborar por qué no hay que perderlos de vista. A pocos minutos de subirse al escenario de un abarrotado Auditorio BB, entramos al camerino para platicar con Elijah, Josh, Robert y Ryan sobre este fenómeno que encarnan.

¿Están conscientes de lo que han conseguido con Cuts & bruises?

Elijah. Queríamos hacer un mejor disco que el anterior, y creo que lo hemos logrado. De verdad trabajamos muy fuerte para conseguir un sonido acorde a lo que estábamos buscando. Al mismo tiempo, uno está tan metido en el proceso que se pierde un poco la perspectiva de lo que se está haciendo, entonces sólo queda la intuición. Creo que la reacción de la gente es el mejor indicador de que vamos por buen camino.

Me da la impresión de que dejaron de ser adolescentes para convertirse en adultos.

Josh. Nos hemos vuelto un poco más serios, pero no mucho.

Ryan. Es verdad que en nuestro primer disco se percibe una vibra muy fuerte de adolescencia mientras que en el segundo nos ponemos ligeramente más serios. Pero creo que todavía conservamos esa frescura e ingenuidad del disco anterior. Quizá la diferencia es que nos hemos vuelto un poco más realistas.

Percibo mucha nostalgia en el álbum, sobre todo en “Dublin in ecstasy”, ¿qué es lo que extrañan más del pasado?

Robert. Las cosas han cambiado, también nosotros. Estar en una banda nos ha cambiado completamente, y esa canción en particular habla perfectamente de ese sentimiento. De alguna forma es una carta de despedida de viejos años, de una época que recordamos con mucho cariño.

Puede ser muy pronto para preguntar esto pero, ¿cuál sería el próximo paso para la banda?

Elijah. Nos queremos sorprender a nosotros mismos, pero en este momento estamos enfocados en seguir tocando en vivo, en seguir de gira por diferentes lugares. Compondremos canciones apenas tengamos un espacio para hacerlo.

Josh. Llegará un momento en que nos detendremos para pensar hacia dónde queremos ir, ahora queremos asimilar ideas para utilizarlas lo mejor posible cuando entremos otra vez al estudio de grabación.

Están apenas en sus veintes, ¿qué significa ser joven en este momento para ustedes?

Josh. Te podemos hablar desde nuestra experiencia, desde lo que estamos viviendo en este momento. Tenemos la sensación de que no puedes esperar a ocurran las cosas, tienes que ser más responsable para que realmente sucedan. Somos afortunados de tener esta carrera en esta edad.

Elijah. Es probable que la gente piense que cuando subes a cuatro chicos a una camioneta estarán siempre de fiesta, pero tenemos un tour manager que nos hace ser disciplinados con las cosas que cada uno debe de hacer. Ya no somos unos niños, éste es un trabajo muy demandante. Y sé que suena raro llamarlo, trabajo pero es lo que es.

¿Sigue siendo el rock una música rebelde?

Eijah. No en la forma en la que solía ser, de hecho ni siquiera es la música mainstream hoy en día. Nuestras bandas favoritas inglesas e irlandesas tienen ese aire de rebeldía. Me parece interesante ver cómo se irá recuperando ese halo rebelde que tiene el rock.

Elijah. El rock siempre está esperando a la siguiente revolución sónica, para que la gente diga, ¡wow, se siente fresco otra vez! Lo interesante es que alcanzar esto no siempre esto te lleva a vender muchos discos o a tener éxito.

Se ven muy seguros en el escenario, ¿qué clichés del rock procuran evitar cuando están en concierto?

Josh. Tocar la guitarra de rodillas.

Ryan. Todavía no llegamos al nivel de usar pantalones de piel. Las chamarras están bien, pero hasta ahí. No está mal jugar con los clichés del rock por un rato, es algo divertido, quizá cambiemos cuando lleguemos al mainstream.

Ian McCulloch, de Echo and The Bunnymen, dice que las bandas irlandesas duran para siempre.

Robert. Mira quién lo dice, el que compuso una canción que se llama “Nothing lasts forever”.

Elijah. Es un privilegio ser de un país donde grandes bandas han tenido carreras muy largas, pero sobre todo muy estables. El mayor enemigo de las bandas es el ego, después está el alcohol y las drogas. En Irlanda tenemos las drogas y el alcohol pero creo que el ego lo mantenemos a raya. Por eso cuando tocamos en Irlanda y nuestros amigos nos van a ver, por más rockstars que tratemos de ser ellos se encargan de que pongamos los pies en la tierra, y eso está muy bien.

*También te puede interesar: Levi Evans: El heredero de The Edge lucha por su espacio