Levi Evans: El heredero de The Edge lucha por su espacio

La tranquilidad y la confianza que transmite el irlandés ahora radicado en Los Ángeles, California, demuestra el buen momento que está viviendo, ahora que recién comienza su carrera dentro del mundo de la música. Y es que cada nuevo sencillo que Levi Evans lanza demuestra la facilidad que el músico tiene para crear canciones pop sin caer en el uso excesivo de artificios extraños ni de trucos provenientes del estudio de grabación.

Lo de Levi Evans es directo. Se trata de melodías de voz adictivas a la primera escucha arropadas por una producción sobria, justiciera. A propósito del lanzamiento de su más reciente sencillo, “Talk about it”, parte del EP debut que está próximo a editar, platicamos con el irlandés-estadounidense sobre este viaje que arranca firme.

Hay una naturalidad pop en tu música.

Es curioso porque no es algo que yo busque de manera premeditada, para mí lo importante es poder expresarme a través de la música. Todo surge a partir de una inquietud por crear algo donde consiga establecer y desarrollar una idea y de ahí trasladarla al formato de la canción.

Canción pop…

Sí, pero no es algo forzado. De hecho con los productores con los que he trabajado no están preocupados por si la canción va a ser un hit o no; el trabajo siempre está en conseguir que la composición fluya de la manera más libre posible. Quizá esto sea el resultado de haber escuchado tanta música a través de los años.

Hablando de la mezcla de tus temas, me llama la atención que tu voz esté tan al frente de cada composición.

Para mí es muy importante que la voz tenga un protagonismo en las canciones. Pongo mucho cuidado en las letras, entonces es primordial que se entiendan con claridad. Me considero un contador de historias, no me gusta cuando escucho una canción donde la voz está sepultada por la música, me parece que se pierde una gran parte del mensaje.

¿Es tu sencillo “Chronic” un retrato de tu generación?

En cierto sentido sí, porque describe lo que muchos de mis amigos están experimentado en este momento. Ya sabes, el paso de la adolescencia a la vida adulta, con todos los cambios que esto conlleva. Sin embargo, creo que es algo universal, me parece que otras generaciones han pasado por lo mismo: enfrentarse a nuevas responsabilidades, cosas para las cuales no estás tan preparado como pensabas.

Aunque también te vas al otro extremo, en “Talk about it” te ves mucho más relajado.

Así es, quise usar un poco el humor para hablar sobre la polarización que existe hoy en día, donde hay dos entes que creen tener la razón y se niegan a dialogar. Es una especie de invitación a intentar entender al otro.

¿Con polarización te refieres a la derecha y a la izquerda a nivel político?

Así es.

¿Y de qué lado consideras que estás tú?

Creo que estoy más del lado de la izquierda, pero me preocupan los extremos de las dos posturas. Ahí es donde creo que surgen los problemas, cuando la gente se vuelve intolerante y pierde de vista el centro de las cosas.

Los medios especializados tienen altas expectativas con tu carrera, ¿te sientes presionado?

Siento que estoy viviendo un sueño. Las reacciones ante mi música han sido muy positivas y eso me motiva mucho a seguir trabajando en esto, que es lo que más me gusta. En cuanto a la presión, procuro enfocarme en el momento. Si empiezas a pensar demasiado en el futuro, seguramente te vas a sentir presionado. Prefiero ir recorriendo el camino paso a paso, canción a canción.

Pones mucho cuidado en tus videos.

La parte visual es fundamental para mí, de hecho he producido y dirigido dos de ellos. Son un complemento perfecto para resaltar las cosas que quiero transmitir con las canciones; además, me divierto mucho haciéndolos, porque es un trabajo que hago con mis amigos, algunos me ayudan en la producción y otros actuando en las historias.

¿Harás gira con la inminente aparición de tu EP?

Sí, ya estamos preparando algunas fechas, estoy trabajando con dos amigos para montar el show. Por el momento no tendremos baterista, así que seremos tres personas sobre el escenario; pero mi idea es tener una banda completa más adelante.

¿Vendrás a México?

Me encantaría, he estado ahí en viajes con mi familia y amigos. Siento que me falta conocerlo mejor, pero sería genial hacerlo presentando mi música por allá.

