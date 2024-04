Braulio Lam: Una poética luz natural

Braulio Lam es un fotógrafo-músico cuya música está permeada por la luz. En Claroscuro (Dragon’s Eye Recordings, 2024) se adentra en cómo la luz natural afecta nuestras emociones. Dice: “Desde la pandemia me di cuenta de lo poética que es la luz natural. Comencé a observar cómo la luz del día se reflejaba por toda mi habitación. Las sombras, los colores, los tonos; una atmósfera que moldea nuestros sentimientos”.

Nada es eterno, parece ser la premisa de este disco y, por ende, lo existente hay que disfrutarlo en su momento. En esta placa, completamente inmersiva, todo crece de la nada y sube de intensidad, como si fuera una pequeña ola en movimiento que crece, crece y luego de alcanzar su máximo aparente, encuentra su desenlace en la muerte natural, como en “Claroscuro I”, donde un pequeño sonido se convierte paulatinamente en una enorme sombra u oscuridad que lo cubre todo.

Cada uno de los tracks, construidos cual si se tratara de minimalismo (“Hay una frase de Gordon Willis ⎯dice Lam⎯ que me gusta mucho y que tiene que ver con lo que estoy tratando de lograr y que dice: Simple is very elegant. I like taking away, not add things. I don’t like complexity”) retrata un momento diferente del día (“Claroscuro V”) donde la sensación es de calma y los espacios de luz menores. Por su lado, “Claroscuro VI”, como “I” es breve, como una pared de sonido, más vivaz tal vez que otros cortes; mientras “Claroscuro VII” tiene una textura acuática, como una corriente que está presente, solo presente, nada ruidosa, quieta y con un tono de misterio.

Trabajo de pulso lento, ambiental al mil por ciento, diseñado para ser escuchado con tranquilidad y armado de audífonos para apreciar todas las sutilezas que presenta.

*También te puede interesar: Minerall: Un viaje galáctico abordo de un meteorito