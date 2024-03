Lou Reed tendrá disco tributo con grandes músicos invitados

La ciudad de Nueva York se llenó de luto y se vistió de negro el 27 de octubre del 2013 cuando falleció Lou Reed, un artista total cuya obra está ligada íntimamente La urbe de hierro tanto en versión solista como en su tiempo dentro de The Velvet Underground.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Amigo cercano de Andy Warhol y compañero sentimental por muchos años de Laurie Anderson, posee una discografía que ha provocado que se escriban novelas, biografías y ensayos, por lo que no es de extrañar que ahora venga un disco tributo llamado The Power Of The Heart: A Tribute To Lou Reed.

Ya podemos escuchar un primer adelanto a través de la rasposa voz de Keith Richards, quien tira de su clásica guitarra stoniana para hacer “I’m Waiting For The Man”, un clásico de los Velvet y que se centra en la ansiedad de estar aguardando a que arribe el dealer con la mercancía.

Por supuesto que Lou Reed merece un disco homenaje de categoría y es por ello que participan figuras de la talla de Rossane Cash, The Afghan Whigs, Rufus Wainwright, Angel Olsen, Joan Jett, Mary Gauthier y Lucinda Williams, entre otros.

The Power Of The Heart: A Tribute To Lou Reed aparecerá el 20 de abril, en el marco del Record Store Day en un fomato de vinilo de color plata que será un preciado material para coleccionistas, aunque hay que apuntar que también saldrá en CD y plataformas.

Puede que ya no se encuentre en nuestra misma dimensión, pero Lou Reed está más vivo que nunca.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #42: un agujero negro de amor & miel