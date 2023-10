Drake empata récord de Michael Jackson en el Billboard Hot 100 con “First Person Shooter”

El influyente rapero de Toronto, Drake, continúa haciendo historia en la escena musical al empatar con una leyenda como Michael Jackson al alcanzar su decimotercer número uno en el Billboard Hot 100. Esta vez, la hazaña se logró con su colaboración con J. Cole en la cautivadora “First Person Shooter”, extraída de su último álbum, For All The Dogs.

El logro coloca al rapero en una posición privilegiada, compartiendo el cuarto lugar en la lista de artistas con más números uno, junto a icónicos nombres como The Beatles, Mariah Carey y Rihanna. Este hito no solo subraya la inmensa popularidad de Drake, sino que también solidifica su posición como uno de los artistas más influyentes de la música moderna.

“First Person Shooter” es un testimonio del continuo terreno que gana Drake en la industria, además, marca el primer número uno en la lista para J. Cole. La combinación de la destreza lírica de ambos artistas y la producción impecable ha resonado fuertemente entre los fanáticos y críticos, llevando la canción a la cima de las listas.

¿Un descanso para Drake después de este hito en su carrera?

En paralelo a este éxito, el rapero ha presentado su último álbum, For All The Dogs, para su consideración en los premios GRAMMY. Esta jugada aparentemente estratégica sugiere la intención del artista de consolidar su impacto en la industria musical, aunque también hay quienes insinúan que este acto es un posible paso a un descanso para cuidar de su salud.

Las interacciones recientes de Drake en la esfera pública incluyen un intercambio de críticas con Joe Budden, quien previamente cuestionó tanto el nuevo álbum como aspectos de la vida personal del artista. Estas tensiones, sumadas a la noticia de un posible receso, han mantenido a Drake en el centro de la conversación en la industria del entretenimiento.

En última instancia, el logro de igualar a Michael Jackson en números uno en el Billboard Hot 100 no solo consolida la posición del originario de Toronto en la cima de la música, sino que también destaca la importancia de “First Person Shooter” como un hito en la prolífica carrera del artista. La huella de Drake en la historia musical contemporánea sigue creciendo, y su impacto es innegablemente comparable al de los íconos legendarios que lo precedieron.