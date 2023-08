The Chemical Brothers invitan a Beck para elevar “Skipping Like A Stone”

Hay que remontarnos al 2015 para ubicar a una primera colaboración entre The Chemical Brothers y el californiano Beck; en ese entonces hicieron juntos “Wide Open” para el álbum Born In The Echoes de los ingleses. Y quedó tan buen sabor de boca que se han vuelto a reunir.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Vaya que el trío explota su potencial en la espléndida “Skipping Like A Stone”, que reúne una electrónica juguetona con efectos chispeantes y la voz del autor de “Loser”, además de coros femeninos hacia su final.

Juntos explotan una veta muy pop que, como si fuera de puro oro, brilla y deslumbra; es de esas canciones que se cuela a la primera y se queda para siempre. De esta manera lanzan un último sencillo antes de la inminente llegada de For That Beautiful Feeling -un disco sumamente esperado y que llegará el 8 de septiembre-.

“Skipping Like A Stone” es una canción contundente y brillante… marcha a toda velocidad y encaja a la perfección la voz de Beck Hansen; el pop electrónico tiene a uno de los temas del año… poderoso, festivo.

Una vez más, The Chemical Brothers presumen de todo su poderío sonoro… impecables, magníficos.

