Nation of Language: robóticamente minimalistas… fríos y hermosos

Ian Richard Devaney, Aidan Noell y Alex MacKay –Nation of Language– entienden a la perfección que en la música hace falta sofisticación, ideología y desplantes para que todo se convierta en una forma de arte contemporáneo sumamente excitante y acorde a los tiempos que corren.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Todo ello se condensará en el que será su tercer álbum al que nombraron Strange Disciple y del que al momento hemos escuchado dos sencillos previos, siendo el más reciente, y cuarto, “Too much, enough”, que es robóticamente minimalista… frío y preciso… mecánico y hermoso.

Antes de ello conocimos “Sole Obsession”, “Weak In Your Light” y “Stumbling Still”, que siempre nos hacen pensar en el legado de Kraftwerk, pero con cierto romanticismo de un halo hihilista que es lo que ha caracterizado a Nation of Language desde su luminoso debut en 2020 con Introduction, Presence.

Luego siguieron con otro paso firme dado a través de A Way Forward (2021) hasta llegar a Strange Disciple, programado por el trío neoyorquino para el 15 de septiembre, después de haber trabajado en Williamsburg con el productor Nick Millhiser, colaborador de Holy Ghost! y LCD Soundsystem.

Ian Richard Devaney actualiza a sus seguidores acerca de del momento en que compone:”En ocasiones, cuanto más conectado me siento conmigo mismo es cuando más entregado a los demás estoy”; y ese sentimiento es precisamente el que nos transmiten ahora.

