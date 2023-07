Liege Lord: “Es necesario que haya bandas grandes, como Kiss y Pantera”

Liege Lord es una de esas bandas que apareció en los años 80 y que en un lapso de tres años (1985-88) lanzó tres discos, logró un buen impacto pero luego, por esas cosas que tiene el negocio de la música, se separó. Regresó en el 2000, hizo algunas fechas y otra vez se guardó hasta que en 2012 se reformó para tener actividad más o menos constante desde entonces. No parece, pero es una historia común, y es que el rock, dicen, no acaricia.

Tres décadas más tarde la pregunta obligada en charla exclusiva con Joe Comeau, cantante de la banda, era ¿cómo sonaría un disco de Liege Lord en 2023? “Bueno de hecho tenemos 11 temas nuevos ya escritos e hicimos demos de unos 8 o 9. Lo cual quiere decir que los grabamos sin toda la producción pero sí para asegurarnos de que estén bien los arreglos y las partes. Nos falta terminar dos o tres más y con suerte podremos grabarlas y tener un disco nuevo para finales de este año. Creo que no hemos cambiado mucho como personas así que las rolas conservan mucho del sonido primigenio de Liege Lord, pero, también estamos más grandes y maduros, creemos que hemos crecido como músicos así que se notará algún progreso en el sonido, habrá algunas cosas nuevas pero estamos realmente contentos con el resultado y esperamos que le guste a la gente, deberá estar listo para el año que viene”.

Joe es la voz de Liege Lord, pero su carrera es bastante más compleja. Fue cantante en tres discos (dos en estudio y uno en vivo) con Annihilator, guitarrista con Overkill en tres discos de estudio (además de dos compilaciones) y cantante en Tad Morose, por ejemplo. Con eso en mente, ¿cómo es el proceso de composición en Liege Lord? “Para este nuevo disco tanto Matt (Vinci, bajo) como Tony (Truglio, guitarra), Danny (Wacker, guitarra) y yo aportamos tres temas cada uno. En general hicimos casi toda la canción en cada caso y luego la presentamos a la banda y si había alguna parte que a alguno de nosotros no nos gustaba la cambiábamos o arreglábamos o de plano la quitábamos así que en general es una democracia en la que tratamos de que los cuatro estemos contentos antes de grabar algo. Y Matt lleva escrito como un tercio de las letras”.

Normalmente, los músicos de lo que se conoce como “la vieja escuela” son reacios a creer que hay futuro para el metal en términos de bandas que algún día sustituyan a las grandes leyendas que tenemos en la actualidad. También hay excepciones a ese tren de pensamiento, y Joe es una de ellas: “A mí me sorprende lo grandes que se han vuelto bandas como Lamb Of God y otras del estilo, a veces tienen audiencias de 10 mil personas, me recuerda lo que pasó con Pantera, que decían que eran demasiado pesados pero nada más había que ver sus audiencias para entender lo exitosos que fueron. Yo creo que siempre habrá una necesidad de que haya bandas grandes y las que muestren ser las mejores eventualmente reemplazarán a esas leyendas. Además está esta idea de Kiss que dicen que podrían seguir adelante ya sin miembros originales. No tengo idea si eso sería exitoso o no pero lo han planteado”.

Liege Lord va a tocar en México en el Candelabrum Metal Fest. Es una banda, como otras que alimentan el concepto del festival guanajuatense que por lo menos en nuestro país encuentran en ese formato el modo ideal de llegar a nuevas audiencias. Nunca han venido y en parte será por la dificultad de que un promotor quiera hacer un par de fechas con ellos solos y hacerlo redituable. Con eso en mente, es poco probable que sea una banda que vive de la música. “No todo lo que uno hace en la vida es por dinero, sería maravilloso que se pudiera, pero incluso bandas un poco más grandes que Liege Lord están igual, para hacer dinero necesitas estar en otro nivel mucho más alto. Y es que cuando avanzas algunos escalones, efectivamente hay más dinero, pero también se incrementan los gastos. Empiezas a necesitar un camión para las giras y staff. Es un negocio difícil, yo no se lo recomiendo a nadie como medio de subsistencia, son muy pocas las bandas que lo logran; pero yo no me imagino mi vida sin hacer música, es una parte muy importante de quien soy”

Ya entrados en gastos y dado que vienen a un festival, ¿qué prefiere él, los conciertos chicos o los masivos? “Cuando es un show tuyo tienes más control. Puedes alquilar un pequeño teatro o un club (en México pensemos en un antro) y puedes controlar el sonido, es más pequeño, tienes tiempo suficiente para hacer una buena prueba de sonido y todo eso hace que toques y suenes mejor, además la gente está muy cerca de ti, están a metro y medio de distancia, es muy divertido. Pero también es maravilloso tocar en un festival porque de repente me ha tocado estar ante 20, 30, 60 mil personas, y por más que nunca suenas bien en el escenario y es más difícil tocar bien, la energía de toda esa gente es insuperable. Sobre todo cuando tocas al aire libre, el sonido se va con el viento, pero al final haces que funcione. Igual no siempre tienes soundcheck porque hay otras 15 o 20 bandas pero nos gustan ambas situaciones”.

Liege Lord debutará en México en este festival íntimo, tipo búsqueda de tesoros. Son tal para cual, y es muy probable que quienes vayan con intención de descubrir, salgan de ahí con una enorme sonrisa.