Café Marvin buscando lo que queda de la Tierra con Yu Su

La artista china afincada en Canadá Yu Su publica nuevo material en forma de EP. I Want an Earth de nuevo muestra la sensibilidad extrema de Yu Su a través de una electrónica experimental y narrativa.

Cada día hay afrontar la tarea de encontrar justificantes. El ojo poético es la mejor de las herramientas. Pero no está al alcance de todo el mundo.

Un@ de los artist@s preferid@s de Café Marvin es Yu Su. Su disco del 2021 Yellow River Blue fue uno de los mejores de entonces. Un tiempo de producción excelsa debido a la pandemia.

Extrañábamos nuevo material y al fin nos otorgar el privilegio de dotar a la vida de razones.

I Want an Earth de nuevo combina sin fisuras ambient de inclinación new age, dub, folk oriental, synth de grandes bandas de los 80, neo clásico, kraut rock… Todo con ese aspecto de plato exquisito de la también chef Yu Su.

Y lo más importante. Yu Su no deja de iluminar el planeta con su ojo poético que tanto necesitamos.

I Want an Earth está publicado en el label Pinchy & Friends.

I Want an Earth de Yu Su