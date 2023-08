Dave Rowntree: “como solista, quise alejarme del sonido de Blur”

El hombre detrás de la batería de Blur debuta en solitario con Radio songs (Cooking Vinyl, 2023). Álbum con trasfondo político y social, respuesta al ambiente actual de la Inglaterra post-Brexit. Desde la campiña inglesa, Dave Rowntree nos responde pantalla a pantalla algunas preguntas sobre una obra que toma su propio ritmo mientras ese monstruo comandado por Damon Albarn, llamado Blur, acapara todas las luces.

¿Qué quisiste explorar con este andar como solista?

Más que una búsqueda musical lo que traté de reflejar en este álbum fue mi relación con la radio. Mi padre fue ingeniero en la Fuerza Aérea Inglesa, él conocía perfectamente el funcionamiento y construcción de diferentes instrumentos de comunicación. Mi niñez transcurrió así, armando diferentes tipos de radios. Ya te podrás imaginar, mientras la mayoría de mis amigos jugaban fútbol yo estaba moviendo perillas. Después descubrí la magia de escuchar la radio por la noche, ese momento mágico donde una canción aparece en la oscuridad y cambia tu vida. Digamos que es mi homenaje a aquella época.

¿Es Radio songs una declaración de principios en esta época de redes sociales, dónde la gente descubre música a través de TikTok o Instagram?

Creo que el concepto del disco viene de una experiencia que tuve en mi adolescencia, cuando sintonicé una estación de Moscú, la cual tenía un programa en inglés. Lo que más me llamó la atención es que la información que yo escuchaba ahí era muy distinta a la que oía en la radio de mi país. Para mí fue un despertar político, darte cuenta que era necesario escuchar diferentes voces para poder sacar conclusiones. Una cuestión más allá de lo musical y más cercano a lo político.

Decía Gabriel García Márquez que si uno quería saber lo que pasaba en su país, tenía que leer los periódicos de otros países. ¿Qué opinas?

Estoy de acuerdo con esa idea, a mí me pasó escuchando la radio de Estados Unidos. Lo que escuchaba sobre ciertas situaciones que tenían lugar en mi país me hizo darme cuenta de que las percepciones que se tienen sobre uno mismo cambian cuando se sabe cómo se aprecian desde otra perspectiva. Y en este sentido la radio jugó un papel muy importante.

¿Dejaste que la influencia de Blur fluyera en estas nuevas canciones o trataste de evitarlo?

Siempre tuve claro que no quería estar cerca de mi trabajo con Blur. Eso hubiera sido muy aburrido. Pero sí dejé que mi trabajo como músico de películas fluyera en estas nuevas canciones. Es un terreno donde me siento muy cómodo, muy inspirado.

Ahora que lo mencionas tu música me parece muy cinemática.

Sí, totalmente. Para mí esa faceta amplió mis horizontes musicales de formas que no me había imaginado.

Un ejemplo de ello es “Devil’s island”. ¿Está dedicada a Inglaterra?

Sí, en esta canción, y también en su video, trato de describir aquella Inglaterra que me tocó vivir en los años 70. Paisajes desolados, precariedad laboral, un ambiente social y político inclinado hacia la derecha. Me llama la atención y me molesta muchísimo que haya gente que anhele esa época. Obviamente tiene que ver con un discurso donde se le da un valor exacerbado a lo material y a la acumulación del dinero. Una forma muy individualista de ver la vida. Muchas personas lucharon para que los sistemas de salud y de educación públicos fueran una prioridad; ahora estamos regresando a un tipo de política de mercado, no de seres humanos.

¿Parece que caminamos en reversa?

Sí, y voy a darte otro ejemplo de cómo los medios manipulan la política. Cuando fue el referéndum del Brexit ya se hablaba de un financiamiento con dinero ruso, pero nadie lo creía. Ahora con la invasión de Ucrania y con el anexo de regiones de la antigua URSS los medios señalan a Rusia como el monstruo que antes no quisieron ver.

Aunque en la época de Tatcher se hizo muy buena música, toda la explosión creativa del post-punk inglés”. ¿Estás de acuerdo con la frase “Malos tiempos, buena música”?

Estoy de acuerdo en que hubo grandes grupos con grandes canciones, pero yo soy de la idea de que la mejor música es la que se está haciendo hoy en día. Escucho un programa donde cada semana programan música nueva y lo confirmo. Es normal que a cierta edad la gente deje de escuchar música nueva, que se quede con la idea de que la música de antes es la mejor. Te puedo decir que en mi caso siempre me llevo gratas sorpresas.

¿Tienes pensado salir de gira a otros países con Radio songs?

Ese es la idea, mi primer amor es el escenario. Ya veremos si lo podemos llevar a festivales y más adelante a shows personales. Haré lo humanamente posible para que así sea.

Por último, Blur cuenta con una base de fans muy grande en México. ¿Algún recuerdo especial en algunas de tus visitas al país?

Tengo muchos. Aunque los más especiales tienen que ver con la altitud. Una vez subimos a la Pirámide del Sol, casi nos desmayamos por falta de aire. En otra ocasión a Alex y a mí nos permitieron entrar a la cabina del avión donde llegamos a México, los dos tenemos formación de pilotos y por eso nos autorizaron la entrada. Y nos parecieron fascinantes las circunstancias que tienen que enfrentar los pilotos para aterrizar ahí, debido a la altitud. De hecho les dan una compensación por la dificultad. Además, es maravilloso cómo se ve la ciudad cuando aparece entre las nubes. Supongo que todos los países tienen sus problemas, pero de México siempre recuerdo lo amables y cariñosos que han sido todos con nosotros.