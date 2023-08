Future Islands se vuelcan sobre los placeres noctámbulos en su nueva canción

Samuel T. Herring posee un vozarrón, tremenda personalidad y una pose de crooner que conoce los trucos para partir la noche en dos y todo ello ha hecho grande a Future Islands; se trata de un grupo que ofrece toda una experiencia tanto en las canciones aceleradas como en los temas lentos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

No teníamos demasiadas noticias de ellos, pero ahora se ponen nuevamente bajo nuestro radar a través de una pieza llamada “Deep in the Night” y que precisamente se remonta a esos momentos tan cruciales en los que la madrugada revela sus secretos.

Estamos ante la primer novedad desde que el año pasado nos dejaran con su versión de “Last Christmas” de WHAM! y un tema propio de nombre “King of Sweden”.

En “Deep in the Night” nos encontramos con un Samuel T. Herring desempeñando un rol que lo mismo nos recuerda a Frank Sinatra que un poquito a Neil Diamond, pero cantando una letra escrita por Leonard Cohen.

Esta vez Future Islands se vuelcan sobre un tema que es pura emoción romántica y un dominio vocal tremendo que desparrama estilo por doquier. ¡Que sirvan los martinis y los negronis! Los placeres noctámbulos amenazan con consumirnos con esta canción.

