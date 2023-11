Sen Senra no teme a la distancia de pareja en “Meu Amore”

Este mismo año Sen Senra ha publicado un disco notable, pues PO2054AZ lo llevó a ser nominado a los Latin Grammys; pero no ha quedado ahí, es un hecho que el artista gallego es una factoría imparable de canciones y ha venido con una seguidilla de canciones: “Llorando x 1” y “No se preocupe”, hasta llegar a la aparición de “Meu Amore”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Todo indica que PO2054AZ tendrá un segundo volumen, pero mientras eso sucede ha vuelto a presentar un tema sobresaliente y que explota esa veta amorosa que le caracteriza y ahora aborda una relación a distancia: “Nos separan no sé cuántas horas y eso te encabrona/ el tiempo aprieta, pero no me ahoga, si eres mi bombona”.

La parte masculina exalta una parte generacional y pide paciencia a la otra parte mientras el viaje continúa. La letra se mantiene fiel a lo que conocemos de Sen Senra, pero es la producción que se destaca y que incluye al menos dos pistas de fondo: la gruesa voz de un hombre y el monólogo agudo de una chica.

Este armado de “Meu Amore” (con su título en gallego) se le debe a Jambo, el alter ego de Raül Bermejo, un español que ha conseguido colaborar con Future y Kodak Black; el tipo ha conservado ese espíritu romántico de Cristian Senra, al tiempo que lo envuelve en un empaque sonoro muy actual.

Al final, esta canción resulta un tributo a sus seguidores, pues el video fue armando con el registro de su gira por Estados Unidos y México, quedando como una especie de diario de viaje que da cuenta de lo que han sido sus conciertos de los últimos meses.

Sen Senra es un artista muy conectado con las nuevas generaciones… posee su misma sensibilidad y entendimiento de las cosas; en su propuesta hay algo de pop, un poco de indie e incluso esos temas lentos que le vienen muy bien. Se trata de una figura en plena alza.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #38: Vivaldi toma mezcal con Cerati en medio de un temblor