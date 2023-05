Cruel World 2023: una tormenta eléctrica

La entrada a los jardines del Rose Bowl en Pasadena se vieron nuevamente teñidos de negro con la presencia de los asistentes a la segunda edición del festival Cruel World, donde goths y new wavers de todas la edades se reunieron principalmente para el reencuentro con Siouxsie, la figura más importante del movimiento oscuro a nivel mundial y que había estado alejada de los escenarios por 15 años. Un reencuentro con sabor a despedida.

En el escenario “Lost Boys” los sonidos industriales dieron la bienvenida a los asistentes con un DJ set a cargo de la gente de Wax Trax Records, responsable de comenzar las actividades de más de diez horas de duración. Poco después en el escenario “Sad Girls” el dark wave de Riki demostró por qué es una de las promesas de la escena dark de Los Ángeles. Mención aparte: su extraordinaria versión al clásico de “Porque te vas”. Los legendarios Animotion recordaron el sonido new wave de la costa oeste con su clásico “Obsession” y, minutos más tarde, la fabulosa Terri Nunn al frente de Berlin, puso el momento Top Gun de la tarde con una extraordinaria introducción a capella de “Take my breath away”. También aprovechó la ocasión para agradecerle a Billy Idol que le aconsejara abandonar la actuación para dedicarse a la música, después de haber visto una película estelarizada por la vocalista de Berlin a finales de los años 80.

El dúo de ascendencia mexicana Twin Tribes puso el toque post punk ante una audiencia muy receptiva, sobre todo al interpretar el cover a “Lobo hombre en París” del grupo español La Unión. En ese mismo escenario, los pioneros del post punk inglés Modern English nos transportaron a su época con el mítico sello 4AD, disparando temazos como “Swans on glass” , “Someone’s calling” y la genial “I melt with you”, una de las canciones más coreadas del todo el fest. Más adelante Gang of Four, con un set muy contundente, apoyado principalmente por material de su álbum Entertainment, le dio un enfoque polìtico al festival con unos visuales de carácter contestatario donde se podía leer “To hell with poverty”.

Otros que fueron estupendamente bien recibidos fueron los ABC, con un Martin Fry dueño del escenario, y con las bolsas cargadas de hits como: “Poison arrow”, “The look of love” y “Be near me”. Fry compartió una de las anécdotas más entrañables de la jornada “Recuerdo a principios de los 80, era un new romantic en cuerpo y alma. Me vestía y me maquillaba acorde a la música nueva de ese momento, cuando entraba en los bares y me sentaba a tomar una cerveza, no faltaba alguien que se burlara de mí o que tratara de lastimarme. Cuarenta años después estoy en un festival que celebra toda esa era. ¡Lo ven, no nos equivocamos!”.

La tarde caía y Echo and The Bunnymen subía al escenario principal, “Bring on the dancing horses” anunciaba el inicio de una actuación que estaba pendiente tras la cancelación del año pasado. Los de Liverpool no escatimaron en soltar hits. “Rescue”, “Lips like sugar”, “Seven seas”, “The cutter”. Todo con un Ian McCulloch haciendo chistes sobre la política estadounidense; “Espero que no venga Trump por mí”, dijo en un momento. El combo inglés cerró su actuación con la maravillosa “The killing moon”, la cual provocó las lágrimas de los viejos y nuevos fans. La poesía de McCulloch ha traspasado generaciones.

La noche se llenó de psicodelia a cargo de Love & Rockets, quienes abrieron su actuación con “I feel speed” de su disco homónimo de 1988. Los visuales mostraban a Daniel Ash viajando a través del espacio, enfundado en un elegante traje rojo con sus inconfundibles lentes de mosca. De la psicodelia pasamos a los sonidos de un blues industrial con “No big deal”, con un Kevin Haskins apoderado de las percusiones electrónicas con el respaldo del potente bajo de David J. De ahí en adelante Love & Rockets hizo un recorrido por sus hits de toda la vida. De “Express Kundalini” y “No new tale to tell” hasta llegar a “So alive”, la que hizo bailar a goths y newavers por igual. Ash y los hermanos Haskins demostraron que están en excelente forma y que esa locomotora llamada Love & Rockets todavía tiene mucho camino que recorrer.

Mientras tanto, Billy Idol nos hizo recordar sus hits de la generación MTV con “Dancing with myself”, “Flesh for fantasy” y la gloriosa “Eyes without a face”, con una introducción acústica cortesía de su compañero de mil batallas, Steve Stevens. Antes de interpretar “Rebel yell” se empezaron a ver algunos relámpagos en el cielo y la caída de algunas gotas de lluvia, contrastando con el sol y el calor de la tarde. “White wedding” fue la canción con la que se despidió el niño terrible del punk británico.

Los sonidos sintéticos de “Sound of the crowd” anunciaban la actuación del trío tecno-pop Human League. Tras la introducción, Phil Oakley, Susan Sulley y Joanne Catherall subieron al escenario para llevarnos al sonido que definió los ochentas. Así sonaron “Mirror man”, “Heart like a wheel”, “Love action” y “The Lebanon”. Y justo en ese momento un miembro del staff del Cruel World se subió al escenario para informar que el festival se cancelaría por una alerta de tormenta eléctrica. Teníamos que evacuar el lugar. De la emoción pasamos al desconcierto y a la tristeza inmensa de no poder ver el acto principal: el regreso a los escenarios de Siouxsie. No faltaron los gritos y las muestras de frustración de algunos asistentes. No había nada que hacer.

A la mañana siguiente, la organización del Cruel World anunció que los shows de Iggy Pop y Siouxsie se reprogramarían para la tarde del domingo, y como muestra de agradecimiento por la compresión de los asistentes, también se sumaría al cartel Gary Numan, quien se había presentado el día anterior. En punto de las seis de la tarde, el creador de “Cars” apareció en el escenario principal para presentar un show cargado de sonidos de tintes industriales, bastante alejado de su estilo ochentero más orientado al synth-pop.

Numan y su banda, ataviados al estilo de Mad Max, brindaron un show con mucha energía, preparando al público para la leyenda viviente Iggy Pop. El de Michigan tiene una energía tan potente que fue difícil no bailar y cantar al ritmo de “Raw power”, “Lust for life” y “The passenger”. Glorioso. Con un repertorio dominado por su época con The Stooges, Iggy cerró con la legendaria “I wanna be your dog” y “Search and destroy”, dejando los ánimos por todo lo alto para recibir a la reina de la escena dark.

La cancelación del día anterior no hizo más que aumentar la expectación por ver a la enigmática Siouxsie Sioux. En punto de las 8:30, las luces del escenario principal se apagaron para dar paso a los primeros acordes de “Night shift” y a la inconfundible voz de Siouxsie que a manera de susurro cantó las primeras líneas de la letra “Only at nightime I see you…”. Se envolvió así con el universo Banshee a los más de 20 mil espectadores que decidieron volver para ser testigos de una noche histórica. “Arabian nights” sería el segundo tema de la noche, que al igual que la primera canción pertenecen a Juju (1981), el álbum que definió y mostró el camino para la escena oscura a nivel mundial. Durante la interpretación de este tema, Siouxsie utilizó sus movimientos clásicos, los cuales muchos recordarán porque fueron retomados para la mítica escena de baile de Merlina.

“Here comes that day” nos transportó a su disco como solista Mantaray. Aquí la inglesa, agradeció el apoyo y comprensión de los asistentes tras la cancelación del día anterior. “¡Qué manera de echar a perder una fiesta estupenda! Pero así es esto de las actuaciones en vivo!”, mencionó acompañada de una carcajada. Melodías con influencia de música de la India anunció “Kiss them for me” y el público simplemente enloqueció con el primer sencillo del genial Superstition (1991). Acompañada con unos visuales espectaculares y una banda de músicos sólida, Siouxsie nuevamente se dirigió a los asistentes: “Ha sido un gran día, el cielo es azul, el sol estuvo en todo lo alto y ustedes están aquí”. Entonces los primeros acordes de “Dear prudence” provocaron los gritos de los fans de la reina goth.

De muy buen humor la inglesa se dirigió una vez más al público. “Creo que Gatúbela debería unir fuerzas con La Hiedra Venenosa”, esto a manera de introducción a “Face to face”, el tema principal de Batman returns. Con un ambiente cargado de electricidad, afortunadamente sin tormentas eléctricas, se fue haciendo un recorrido por la discografía Banshee, Creature y solista. Así sonaron “Land’s end” y “Cities in dust”, ambas de la era de Tinderbox. Con “Sin in my heart” se colgó su icónica guitarra Vox de color azul. “Christine” y “Happy house” hicieron un recorrido por aquella aventura sónica llamada Kaleidoscope y así terminar la primera parte de su set con “Into a swan”, de su disco solista. De esta manera Siouxsie otorgaría dos encores, con “Spellbound”, tema emblemático de su carrera, y regresando una vez más al escenario para interpretar su clásico “Israel”. Punto final para su única actuación en Estados Unidos este año.

Sin duda, esta segunda edición del Cruel World consolida al fest como una cita obligada para los amantes del universo goth y new wave que convoca cada vez más a las nuevas generaciones, quienes ven en esta escena una alternativa al imperio mainstream. Desde ya han empezado las especulaciones para el lineup de 2024. Entre los nombres que suenan están The Go Go’s, Ministry, Front 242, The Fixx, Soft Cell, Tom Bailey (Thompson Twins) Skinny Puppy, Howard Jones, NIN, Stray Cats y Madness. Crucemos los dedos.

-Fotografías de Siouxsie tomadas del perfil en Facebook de Cruel World–