El día de hoy el proyecto de rap de Gastón Espinosa, LNG/SHT, estrena el video “sobrio y confundido”, en lo que llega la hora de ver este lanzamiento para calentar motores nos comparte qué suena en sus bocinas actualmente.

1.-The Libertines – Can’t Stand Me Now

Por más raro que suene, hasta antes diciembre del año pasado jamás había oído a The Libertines más que en el anuncio de VH1 y no sabía que eran ellos. Ahorita es probable la banda de rock que más oigo. Con todo y todo no me cae Pete Doherty.

2.-The Specials – Ghost town

Aunque la razón por la que se escribió esta canción es muy distinta, hay versos de la canción que me recuerdan mucho al 2020 y la sensación de manejar en CDMX con las calles vacías, Ver cerrar negocios que frecuentaba y la tensión económica. Se siente raro pero es un recordatorio feo con una tonada increíble.

3.-Toots and the Maytals – Pressure drop

En definitiva el soundtrack a mi rutina doméstica. RIP Toots Hibbert.

3.-C Tangana – Nunca estoy

Esta fue una de las canciones que menos pelé cuando salió El Madrileño pero me pegó hace un mes cuando la volví a oír. Cualquiera que esté en una relación seria y haga su pan viajando a tocar puede sentirse identificado. Altísimo guiño a Alejandro Sanz.

4.-Buck-O-Nine – My town

Nunca pelé a esta banda en su prime pero un día me la recomendó Spotify mientras manejaba ente palmeras justo cuando me mudé de vuelta a Cancún. Acepté y ahora la tomo como un himno personal.

BONUS TRACK:

Turnstiles – Blackout

¿Qué pedo con esa guitarra del principio? Le quiero pegar a alguien cuando entra. Aún no me familiarizo al 100 con ellos pero que cosa más chula.

