Giuliana Gilio, mejor conocida como Lirio, es una artista de pop alternativo emergente de Buenos Aires. Conocí su música a finales del año pasado con el sencillo “Google map baby” y esa canción me voló la cabeza, de seguir su trabajo no pude resistirme a buscar que se sumara al Festival Marvin Gateway de este año.

Aprovechando esta cercanía, le pedí a esta productora de hyperpop sus 5 canciones que actualmente suenan esta temporada en sus playlists, sigue el trabajo de Lirio que desde Argentina su música esta a nada de resonar por todo Hispanoamérica:

1.-Flume – Sirens (ft. Caroline Polachek)

Una balada super intensa con una estructura fuera de lo tradicional. En este tema la performance vocal de Caroline me eriza la piel. Flume tiene un sonido tan particular, me emocionan los cambios en las distintas partes, las melodías de los sintes… sabe exactamente dónde poner cada cosa, siento que ese saber proviene de conectarse muchísimo con lo que se está haciendo y saber transformarlo dejándose llevar por lo que la canción te pide. Es un paisaje sonoro increíble que me resulta ultra inspirador.

2.-Kelela – Frontline

Esta canción viene acompañándome hace rato. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi el video y me quedé flechada. La voz de Kelela me resulta muy apacible, suave e hipnótica. Me atraviesan mucho los sonidos, la delicadeza de la producción, el hecho de que sea tan pegadizo y pop pero a la vez tiene un sonido súper suave.





3.-Hyd – No Shadow

Hay algo en como canta Hyd, las melodías que arma, el minimalismo en la producción, en donde me hallo muchísimo. Me gusta mucho la atmósfera de este tema y hacia dónde te lleva la estructura. En la producción de este tema además participan muchas personas que admiro entre las que están Caroline Polachek y A.G. Cook (productor de Charli XCX).

4.-Meth Math – Beso Con Baba (ft. Dinamarca)

Amo este crossover porque soy muy fan de ambxs. Me encantan, me atraen mucho los sonidos electrónicos de Meth Math, me parece que propone un universo super personal siempre en sus canciones y se nota la participación de Dinamarca en las melodías y ritmos.

5.-Oklou – god’s chariots

Es un universo minimalista donde la melodía vocal ultra rítmica de Oklou, hecha con su voz ultra suavecita y bella me hacen bailar en la silla constantemente. Los detalles vocales de la producción me parecen muy hermosos, pero mi parte favorita de los temas de Oklou son sus synths que son ultra rítmicos y generan unas melodías de fantasía. Me enamora que tenga un sonido tan personal y particular.

Sigue a Lirio en: Spotify Youtube Instagram

