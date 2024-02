Modern English pone orden con su nuevo disco, contando ‘1234’

Mientras la Inglaterra post Brexit baila al ritmo de “Murder on the dancefloor”, la legendaria banda de Colchester arroja un poco de luz a la oscuridad en un momento de crisis política, social y económica, aprovechando los ecos de principios de los ochenta que tan bien domina. Porque 1 2 3 4, el noveno disco de Modern English, es justo lo necesitamos en este momento: voces urgentes acompañadas de guitarras crudas y esas melodías melancólicas que sólo el post-punk nos puede dar.

Desde “No fake” la voz de Robbie Grey ya nos advierte que vivimos en un mundo totalmente irreal, modificado por los filtros de la vida digital. Luego, con “Not my leader”, el quinteto lanza toda una declaración de principios: I just want to know, when it’s going to stop, now listen to me, you’re not my leader: una composición dedicada a aquellos que se creen los dueños del mundo y que ya piensan en irse a vivir a Marte. Sin olvidar su esencia pop con temas como “Crazy lovers” y “I know your soul”, los británicos nos vuelven a hacer bailar con lágrimas en los ojos, como lo hicieron hace más de cuarenta años con la legendaria “I melt with you”.

Una bocanada de aire fresco gracias a una de las más bandas icónicas de la primera ola post-punk de finales de los años 70 y principios de los 80. Música que llega en el momento justo, cuando el género se ha vuelto ruido de fondo para videos de TikTok. Modern English, somos afortunados, se presenta junto con los Buzzcocks el próximo 9 de marzo en Foro Puebla. Un concierto simplemente imperdible.

