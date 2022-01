We The Lion regresan con una sobredosis de dulzura a través del sencillo “Sleep song“. Esta vez, Alonso Briceño (voz, guitarra), Paul Schabauer (guitarra) y Luis Buckley (ukelele, charango) se unen a la voz de Melissa Robles, integrante de Matisse, para crear un tema que acurruca emociones en medio del caos.

TXT:: Evelyn Mazón

“Sleep song” funciona como un canto de cuna y nos invita a una ambiente seguro que intenta preservar el amor incondicional, al igual que lo harían los padres que cuidan a una criatura indefensa. La melodía inicia con la frase “Take my heart but please don’t break it (Toma mi corazón pero por favor no lo rompas)”, una declaración de confianza que surge cuando intentamos mostrarnos sin saber si la otra persona siente lo mismo que nosotros. La experiencia reside en la confianza y en la esperanza de que todo saldrá bien.

Melissa Robles aporta el lado femenino que combina bien con las intenciones armoniosas del ukelele y la guitarra. El single compuesto por Briceño, producido y mezclado por David Chang (de Elisa Records) y masterizado en Sterling Sound, formará parte del álbum Kismet, el cual revelará detalles acerca de la vida del padre de Violet, la protagonista en el primer disco homónimo de los músicos, publicado en 2016.

We The Lion son originarios de Lima, Perú, y están listos para cautivar escuchas apostando por canciones dignas de un cuento donde cada ritmo va descubriendo una faceta distinta de sus personajes.