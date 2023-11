King Creosote: canciones y electrónica desde lo profundo de Escocia

La región de Fife en Escocia está localizada entre los fiordos de Tay y el de Forth y cuenta con tres ciudades principales: Kirkcaldy, Dunfermline y Glenrothes; desde esa zona se ha desarrollado la leyenda de King Creosote, un músico cuya obra algunos cuentan en más de 40 discos y otros más dicen que roza la centena.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En aquellos lares, Kenny Anderson dedica parte de su tiempo a restaurar casas antiguas y a atender a sus 3 hijas y ni siquiera se inmuta por sus logros; en 2011 fue candidato al influyente Mercury Prize junto a Jon Hopkins con quien hizo Diamond Mine y en 2016 el álbum Astronaut Meets Appleman fue considerado el mejor de toda Escocia.

Como King Creosote tiene una amplísima noción del pop al que reúne con el oficio de cantautor, aunque últimamente su interés ha virado hacia la electrónica -especialmente al ambient y el drone-, tal y como lo podemos constatar en I DES, una obra que parte de un juego fonético y que también se centra temáticamente en la muerte; aunque también es una referencia en plan homenaje al multiinstrumentista y coproductor Derek O’Neill alias Des Lawson, con quien trabaja desde el 2014 y que es su gran colega creativo.

Ha colaborado con KT Tunstall y Beta Band y puede presumir de que sus canciones han sido versionadas por Patti Smith y Simple Minds, pero ahora que aparece I DES da cuenta de dos acontecimientos que marcaron estéticamente el rumbo del disco: primero, ser espectador de un concierto de Nils Frahm en Edimburgo y constatar toda la magia que provoca a través de los loops; y a continuación la lectura de Future Days: Krautrock and the Building of Modern Germany, de David Stubbs, que lo clavó todavía más en el tema del drone.

El asunto es que I DES está constituido por 10 canciones que abren con la bellísima “It’s Sin That’s Got Its Hold Upon Us”, una canción sólida en toda regla, de bases electrónicas -caja de ritmo- y una sección de cuerdas que la engrandece; y cierra con “Drone In B#”, que dura, nada menos, que poco más de 36 minutos y que tras un largo remanso por ahí de la mitad eleva su intensidad.

Como otra joya muy brillante de esta entrega tenemos a “Blue Marbled Elm Trees”, con un despliegue moderado de las percusiones programadas y ese tono tan peculiar a la hora de cantar que le sirve para dar cuenta de lo que es su vida: “I had the best time laughing with my girls/ I had the best life offered up/ By this blue marble or any alien world”.

King Creosote y Des Lawson a lo largo del disco evidencian de toda la libertad con la que enfrentan el estudio de grabación y es así como ofrecen un desfile de instrumentos y recursos: vibráfonos, acordeones, arcos electrónicos, samplers de discos viejos y gaitas.

A los 56 años, Kenny ha forjado una leyenda que funde al hombre con el artista y es así que puede darse sus caprichos con el sello local Fence y luego saltar a la prestigiada disquera Domino Records, en la que aparece este I DES, que también cuenta con “Walter de la Nightmare”, como otro de sus temas insignia, uno en el que baja la velocidad, deja que el sintetizador conduzca todo y él se pone muy reflexivo en la letra.

I DES es un disco en el que se cuela la naturaleza de Fife, las menciones constantes al amor y a la muerte, pero ante todo el hallazgo de una manera de sobrevivir; aquí no hay artificio, King Creosote es un artista mayúsculo al que conviene descubrir o redescubrir… su arte impacta en cualquier momento que se le escuche; ¡Una maravilla!

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #38: Vivaldi toma mezcal con Cerati en medio de un temblor