Café Marvin sanado por llagas con Aïsha Devi

Nuevo álbum de la suiza Aïsha Devi titulado Death Is Home. Sonido industrial y etéreo al tiempo en uno de los discos del año.

La muerte es la ausencia de preguntas, un alivio para muchos al que cada año se suman voluntariamente un creciente número de humanos.

La suiza de origen nepalí Aïsha Devi publica Death Is Home. Un álbum de hyper pop que la propia Devi bautiza como Aetherave.

Bajos del club más frenético templados con armonías y melodías celestiales que se levantan por encima del óxido.

En el disco una reflexión doliente sobre la muerte de un padre que resultó no estarlo. Pero Aïsha ya había encontrado no solo un alivio si no un mensaje post vida que le otorgaba más que la propía existencia del progenitor.

El disco propone sin miedo visitar el dolor, las ausencias, los auto exterminios. Temas propios de otros devotos electrónicos como Gore.

“Los vapores de la violencia permanecen en mis huesos rotos“

Death Is Home es el tercer LP de Aïsha Devi. Of Matter And Spirit del 2015 fue su primer disco.

Está publicado en el label Houndstooth.

Death Is Home de Aisha Devi