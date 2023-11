Café Marvin y la visita a la multitudes de Rainy Miller x Space Afrika

Disco colaborativo de Rainy Miller y Space Afrika. A Grisaille Wedding es un obra de trip hop con su vaga definición que se acomoda para usos varios.

Una comunión de seres humanos es básicamente un vuelco grupal en una emoción. No valen fisuras ni peros a ésta.

Los indomables Space Afrika, dúo entre Berlin y Manchester, se unen al vocalista de ambient pop Rainy Miller, para extender su credo al grupo siguiente.

La excusa del cruce creativo sirve para hacer más asimilable el sonido experimental de Space Afrika.

En A Grisaille Wedding el ambient se hace trip hop, sea esto lo que sea, el field recording pasa a adorno, el IDM a excusa, el grime se adiestra con soul y el trap glitcheado sirve para tocar corazones.

La suma de aportaciones vocales, además de la de Miller, en A Grisaille Wedding Mica Levi, Iceboy Violet, Coby Sey, Richie Culver, RenzNiro, bobbieorkid… hacen del álbum un presente recomendable para hogares burgueses.

No faltan los sublimes pasajes de los Space Afrika, espacios creados desde el ojo poético y trazados con un viaje interior del que no se sale.

Lo homogéneo prevalece, la obra no muestra fisuras a pesar de la combinación de creadores. Parece que el interés por sentar una multitud en la boda de Grisaille es común entre los hacedores de este disco.

Space Afrika llevan desde 2014 produciendo . Sus álbumes son Above The Concrete / BelowThe Concrete (2014) y Somewhere Decent To Live (2018) y Honest Labour del 2021. Miller ha publicado un single en el 2022.

A Grisaille Wedding de Rainy Miller x Space Afrika