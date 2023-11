Café Marvin desencajado celestialmente con Klein

Nuevo álbum de la británica Klein titulado Touched By An Angel. Experimentación habitual en la productora para una obra magna de neo clásico.

No hay manera de encaje en la vida salvo asumiendo credos. Familia, Estado, pareja, amigos, iglesia… solo los devotos tendrán una silla quieta.

Touched By An Angel, el séptimo disco de Klein, con sus tapes distorsionadas, sus arreglos celestiales que se tornan en demonios y las voces del barrio de la infancia; posee un mensaje de pertenencia. Lo que nunca queda claro con Klein es si es deseada.

Touched By An Angel es de nuevo un ejercicio libre de Klein, pianos en escalas improvisadas que parten de una nota perdida y terminan en otra aun más dispersa. El caos es el objeto de estudio de Klein porque el caos es el producto de la suma de una vida.

Quizás por eso Touched By An Angel está inspirado en un serie cristiana en la que unos ángeles venían a la tierra a dar un mensaje de amor para desesperados.

Las orquestaciones de Touched By An Angel, abstractas, no indican que en el cielo esté tampoco todo claro. Más bien anuncian un desastre celestial.

El collage de toda existencia que Klein como nadie lleva a la música, hay momentos de una luz no vista. Esta originalidad sensible sigue mostrando a la productora como uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo.

