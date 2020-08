Luego de Mister Mellow, en agosto de 2020 Washed Out estrenó Purple Noon, su quinto disco de larga duración, una obra inspirada en el pasado, que ayuda a construir el futuro del estancado chillwave.

Para conocer más platiqué con Ernest sobre lo que hay detrás de este disco, un álbum que comenzó a trabajar un año y medio antes del lanzamiento, fue desarrollado en su estudio casero, y aunque el disco estuvo listo, hace casi un año, se quedó ahí en lo que Washed Out salía de gira, pero además tuvo un gran cambio en su vida personal, porque fue papá en este periodo de tiempo.

Por una lado el titulo del álbum está inspirado en el nombre que le dieron en Estados Unidos a Plein soleil, una película de René Clément lanzada en 1960, pero también el disco rinde homenaje a un poema de Percy Bysshe Shelley, que habla de un hombre que se encuentra en las playas de Italia, donde todo es hermoso, pero no puede encontrar la felicidad por su decepción con demasiadas cosas que lo afligen en su vida, y es justo ese tipo de historia lo que Ernest trata de narrar el disco.

En sus redes sociales, Ernest publicó que para él construir un disco, implica un profundo proceso de búsqueda de inspiración para dar vida a un álbum, por eso trato de indagar más, y además del cine y la poesía, el creador detrás de Washed Out, me confiesa que este disco está inspirado en muchas imágenes, la fotografía fue algo importante, el primer nombre que se le viene a la cabeza para referir es Her Britts, que es reconocido por sus retratos en blanco y negro, donde modelos simulan estatuas de la Grecia clásica.

Musicalmente Ernest comenta que Sade es la referencia más obvia para su música, con esa suavidad y sensualidad única. Me intriga su formula para lograr hacer música tan nostálgica y a la par reconfortante, pero comparte que no tiene ningún secreto, simplemente es algo natural para él, es como magia, puedes trabajar muy duro, pero la melodía y las letras simplemente aparecen ahí cuando ellas quieren, y por más que lo fuerces puede ser que no aparezcan, hasta que tienen que aparecer. Bueno aunque sí hago mi progresión de acordes en menores, así naturalmente nace este sentimiento triste, pero el chiste es que no se sienta demasiado triste, como para que alguien se mate escuchando estas canciones.

De camino al lanzamiento del disco, tuvimos como adelanto el sencillo y video de “Time to Walk Away”, que en el caso del videoclip, recreó un viejo corto que Ernest había hecho, pero en esta ocasión lo dirigió el australiano Riley Blakeway, a quien conoció gracias a Instagram, y se coordinaron en línea para convertir el corto hecho en 16mm, para dar vida a un videoclip en alta definición, pero con un toque de nostalgia.

Avanzando en la plática, Ernest se abre a platicarme que el disco y el acomodo de las canciones está hecho con la intensión de compartir las emociones y sensaciones de enamorarse de alguien, desde que conoces a esa persona en una fiesta, o en un antro, empiezan a salir, todo fluye, pero llega el momento en que todo termina con un corazón roto.

En el pasado mes de agosto, aún debido a la pandemia, Washed Out no puede salir de gira, ni dar conciertos en vivo, pero para empujar el lanzamiento del disco, el día del lanzamiento se hizo un show en streaming, platicando del tema, Ernest me comenta que tiene una banda ya armada, con dos músicos más que lo acompañan, y ya está montado el disco para ser tocado en su totalidad en vivo, aunque circunstancialmente la pandemia nos tiene parados él tenía la meta de ensayar muy duro para tener a la banda lista para tocar en cualquier momento.

Hablando de la pandemia, la ausencia de conciertos y el lanzamiento de este disco, Ernest cree que es un momento duro, en otros discos al rededor del lanzamiento estuvo haciendo muchas sesiones para radio, y mucha promoción, pero ahora no es posible, por eso idearon esta sesión desde su sótano, pero es difícil, porque normalmente va a una radio donde ya tienen el equipo, así que Washed Out, toca y se va, pero ahora tienen que montar toda la infraestructura y hacer la chamba de edición y producción.

Pensando en el futuro, para Ernest aún es difícil visualizar lo que vaya a suceder, supongo que habrá una ola inicial de gente que se volverá loca, que saldrá y que irá a espectáculos, y que tratará de compensar un poco el encierro, pero es loco también pensar que estoy hablando contigo tú estando en México, estas entrevistas normalmente las voy haciendo conforme avanzan las giras, pero ya nos hemos vuelto dependientes de este tipo de tecnología para hacer videollamadas, es sorprendente como la gente está trabajando así. Pero bueno, creo que siempre seguirá habiendo música y espero que siempre pueda haber conciertos para compartir música en vivo.