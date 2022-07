La leyenda del rock duro y muy guitarrero de The Afghan Whigs se va a prolongar con su noveno álbum de estudio, How Do You Burn?, del que ahora también sabemos que contiene la voz del recientemente fallecido Mark Lanegan en un par de canciones y además se dio a conocer que fue él quien sugirió el nombre del disco.

TXT: Juan Carlos Hidalgo

El grupo de Cincinnati, The Afghan Whigs regresará tras de un lustro sin un álbum de material inédito tras de publicar In Spades (Sub Pop Records, 2017). En el inter pudimos escuchas el Random Desire, que Greg Dully sacará a su nombre en 2020.

Para calentar la escena, los de Ohio han editado un tercer sencillo que augura los mejores resultados; desde los primeros segundos “A Line Of Shots” nos atrapa con unos vibratos de guitarra y luego se deja ir a media velocidad y una base rítmica machante.

“A Line of Shots” se une a un par más de temas que han anticipado “I’ll Make You See God” y “The Getaway”, que demuestran que el grupo se encuentra en plenitud creativa y de capacidad de ejecución. Ellos saben mantener el filo y la rabia.

No se puede sino celebrar la decisión de Greg Dully y los suyos para rendir un homenaje a ese gran músico que fue Mark Lanegan, quien estuvo en la banda durante una buena temporada. Además, por los tres temas que han dejado escuchar, How Do You Burn? será un conjunto poderoso y profundo de canciones de rock; no se puede pedir más.

También te puede interesar: The Soft Hills: folk rock que conoce de OVNIS y Ayahuasca