Me gusta creer e insistir en que me dirijo a personas que, como yo, aman la música y que no cesan en su empeño por descubrir nuevas maravillas; para todos nosotros es desesperante pasar de un medio a otro y que nos ofrezcan en todos lo mismo. Y para los músicos debe ser todavía más angustiante que un puñado de colegas acaparé toda la atención mediática. Pienso en ello mientras escucho a The Soft Hills, una banda de Seattle.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Resulta que Garrett Hobba arrancó con la banda en 2008 y que Viva Chi Vede es ya su séptimo álbum, aunque su trayectoria sea sinuosa y difusa. Se trata de un grupo que se mueve en esa franja que conecta a Wilco con The War on Drugs; claro, hay Alt country, pero también rock AOR.

Viva Chi Vede, conformado por 10 canciones, es un trabajo interesante pues sus letras hacen referencias a problemas mentales, apariciones de OVNIS, sueños recurrentes y también sobre obtener algo de redención mediante el consumo de Ayahuasca. Digamos que The Soft Hills combinan una parte psicodélica con un poco de espíritu hippie.

Garret Hobba, en compañía del baterista Garrit Tillman y el multiinstrumentista Jon Peloso insertan mensajes como de metafísica en una música que procede de la tradición de Neil Young, pero asimilada por alguien que ha escuchado mucho a Pink Floyd (de los primeros tiempos), tal como ocurre en “Medicine”, que abre el disco.

Viva Chi Vede ofrece buenos momentos para quienes gustan del folk rock; ahí están “Wood Between Worlds” y “Blow Away You Sad Ballon” para acompañar una experiencia de acento retro.

Este álbum está editado por Black Spring Records, pero resulta un caso extraño, pues la plataforma Spotify no registra una sola reproducción de sus 9 temas, por lo que pasaría como un artista fantasma. Es difícil encontrar una razón, pues se contabilizan todas las escuchas. Esperemos que Garret Hobba y compañía sigan dando pelea pese a tener todo en contra… así es la historia de la música.

