Soy Feliz Studio: “Un tatuaje te ayuda a convertirte en esa persona que buscas ser”

Pues no era necesario que alguien nos lo confirmara, lo vemos todos los días a todas horas, pero acá lo tenemos bien claro: actualmente es cada vez más difícil encontrar a personas sin tatuajes. Pablo Díaz lo cuenta: “de la gente que anda entre los 18 y los 45 años de edad, digamos que uno de cada tres tiene un tatuaje”. Díaz sabe de lo que habla, está al mando de Soy Feliz Studio; “empezamos a tatuar en 2010, ya llevamos trece añitos en esta hermosa profesión”.

Soy Feliz Studio (Enrique Rébsamen 743, Narvarte Poniente), “es un sitio multicultural donde convergen varias formas artísticas, un co working creativo donde nos nutrimos entre todos. Sí, hay mesas de tatuaje, pero también espacio para la fotografía, salas de usos múltiples y cafetería, incluso hosteamos a DJ´s de talla internacional”, según el propio Díaz comenta, recalcando así que lo que comanda es un lugar que sirve para darle rienda suelta a todo tipo de ideas.

Pablo, habiendo tanto amateur por ahí, cuenta, ¿cuándo sabe un tatuador que se ha convertido en un profesional?

Ocurre cuando invierte todo su tiempo en su labor, cuando su entrada principal de dinero viene de ahí, cuando ya cuenta con un estudio propio y tiene de su lado los permisos necesarios que le avalan como tatuador. Porque no se trata sólo hacerlo, de tatuar, hay que tener todo en regla, darse de alta. En volverse profesional influye también mostrar resultados, el hecho de que tu trabajo hable por ti y eso te permita seguir adelante.

¿Siguen existiendo prejuicios hacia las personas tatuadas?

Personalmente siempre sentí admiración por la gente con tatuajes, desde muy pequeño me atraía, me parecía que los tatuajes eran un signo de rebeldía. Alguna vez viví un viaje con una persona tatuadora y desde entonces todo cambió en mí. Antes pensaba que los que tenían tatuajes eran delincuentes porque eso me dijeron varios cuando quería aprender a tatuar; pero no, solamente son personas normales que se pintan el cuerpo para siempre.

De la gente que anda entre los 18 y los 45 años de edad, digamos que uno de cada tres tiene algún tatuaje. Esto abre muchos caminos para tener un entendimiento de que el hecho de que tengas una marca en tu piel no te hace mejor o peor ser humano. En realidad lo que hace es ayudarte a convertirte justamente en esa persona que buscas ser.

¿Existen tatuajes feos?

Claro. Claro que existen. Pero, ¿qué es feo para ti? Yo tengo amigos coleccionistas de tatuajes feos, que les encantan, que para ellos son lo máximo. Por ejemplo, a veces los tatuajes radicales no son feos en realidad, sólo significan algo agresivo para quienes los ven. Ahí algo puede volverse feo. También hay tatuajes mal ejecutados.

¿Qué quieres decir con tatuajes radicales?

Tatuajes de gangs criminales, por ejemplo, pero no me gustaría adentrar mucho en ello; hay puntos en las manos que se colocan para indicar que perteneces a cierta secta (también está la muy conocida lágrima). Sé de personas que tienen tatuajes de gente ahorcada; el otro día en la espalda de una persona me encontré con un león arrancándole la cabeza a alguien, y era gigante ese tatuaje. Todo eso es de, órale, son cosas agresivas. Y yo no resueno con eso.

Por último, ¿cuál es el slogan de Soy Feliz Studio?

Nuestro nombre en nuestro slogan: Soy feliz. Damos felicidad, y también queremos ser felices.

