Open House Burgers: las hamburguesas rellenas que debes probar en CDMX

Nos dimos cita en el local ubicado en Milwaukee 66 en la Nápoles para descubrir a la posible hamburguesa más campeona de la Ciudad de México del momento en Open House Burgers.

La historia de este restaurante comenzó previo a la pandemia cuando donde Daniel Aguilera dejó su trabajo para dar vida a un restaurante que ofreciera hamburguesas para todos los gustos, su esfuerzo lo llevó a ganar el Burgermaster Mx 2019, premio en que los fans de las hamburguesas otorgan la presea a la opción favorita de la mayoría.

Lamentablemente llegó la pandemia en 2020 y el restaurante tuvo que cerrar, pero por fortuna el cierre fue temporal y hace seis meses que Open House Burgers regresó a las operaciones ya instalados en la colonia Nápoles.

¿Qué esperar de Open House Burgers?

Luego de repasar su historia vamos a lo que importa, el menú se nutre de diversas opciones de hamburguesas que se pueden agrupar en tres bloques; las regulares, las hamburguesas con toppings y finalmente las rellenas. Cualquiera de estas opciones se sirve en sliders de 75 gr. de carne y en hamburguesa regular de 150 gr. de carne.



Las regulares son la hamburguesa tradicional, las que tienen toppings ademas de la carne, pan y queso cuentan con opciones como La Ché que tiene chorizo argentino y chimichurri, o también está la Western con aros de cebolla y salsa BBQ. Pero las estrellas de la casa son las rellenas, que además de contar con la base de hamburguesa y sus toppings dentro del medallón de carne encontrarás relleno, como en el caso de La Alemana que cuenta con salchicha y queso gouda o la French que en su relleno cuenta com queso gruyere y tocino glaseado.



Otro acierto de Open House Burgers son sus guarniciones, ya que cada hamburguesa da a elegir a los comensales si gustan acompañar de papas a la francesa, batata a la francesa o ensalada. Ojo que una gran opción es que las hamburguesas pueden volverse vegetarianas y cambiar su carne por portobello o si no eres tan carnivorx también puedes cambiar la res por pollo.

Vale la pena destacar que el pan es perfecto para hamburguesa, no es demasiado seco, tampoco es duro, pero ni tan aguado que se deshaga ni tan simple que se remoje y rompa, este pan viene de Pancracia y es fabricado especialmente para este fin.

Para complementar si eres de buen diente te recomendamos el bowl de portobello, en el cual los hongos son rebanados en tiras y empanizados en hojuelas que les hacen parecer tiras de pollo del restaurante de cadena de pollo frito, adicionalmente vienen sazonados con una mezcla de epecias de la casa que los hace exquisitos.

Para beber también hay opciones para todos los gustos; desde el chesco, también hay cerveza de línea, cerveza artesanal y un delicioso tinto de verano con una receta especial de la casa con una gran carga de limón eureka que está perfecto para combatir el exceso de sal o fritez.

Si eres fan de las hamburguesas Open House Burgers es el siguiente restaurante al que TIENES que ir, si no eres fan quizá es porque no has encontrado la opción perfecta para ti y aquí seguro aquí o le das al clavo o te acercas con tantas opciones que hay de este deliciosos platillo a base de pan, carne y condimentos.

Agradecemos a Sobremesa Comunicación la invitación y el permitirnos platicar con Daniel Aguilera para conocer más acerca de este delicioso restaurante de hamburguesas.