Jimmy Messer: “Cree en ti, porque casi siempre te toparás con el fracaso”

Se trata de Jimmy Messer, un cantautor, compositor, productor, artista y filósofo de la vida que sigue sumando logros y experiencias a su larga lista de hazañas. El artista volvió a los escenarios de la CDMX como parte de la banda de Mehro y fue justo después del show del de “Ketamine” que nos juntamos a charlar con Jimmy, quien nos reveló la que podríamos resumir como la “no formula” del éxito.

Hoy tu nombre es un referente en la industria musical, para creativos y para quienes se dedican al mundo del entretenimiento, por lo que seguramente has vivido muchas experiencias. Si pudieras decirle algo al Jimmy que inició este recorrido, ¿qué le dirías?

Sé más consiente de con quién estás trabajando, convives con tantas personas que a veces confías en la gente incorrecta; aunque está bien cometer errores. Lo importante es seguir avanzando y no ser tan duro contigo mismo.

Tu carrera esta llena de grandes momentos, artistas y canciones, ¿tienes algún proceso creativo específico?

Nunca es lo mismo. Cuando un artista llega conmigo a escribir jamás sé que sucederá excepto que ayudaré a crear algo, que seré un medio para concretarlo. Ahora tenemos herramientas como el teléfono, con el cual podemos capturar arranques creativos con notas de voz, tarareos y demás. A mí lo que me inspira es crear algo que pueda hablar por sí mismo.

Parts + Labor es tu empresa musical, en la que artistas como Vacation Phase y Shawn James, entre otros, coexisten. ¿Cómo es el proceso de cobijar a nuevos creadores?, ¿tienes un filtro específico?

No realmente. La disquera nació de una necesidad. Había tantas canciones que yo sentía que eran importantes, pero por alguna razón las grandes disqueras pasaban de largo con ellas. Uno de los primeros grupos con los que trabajé fue Under the Influence of Giants, quien tuvo problemas con la disquera incluso antes de lanzar algún sencillo; pero Aaron Bruno, el vocalista, y yo seguimos escribiendo música. Al final él logró crecer, y Red Bull lo firmó para catapultarlo más lejos de lo que pudo haber llegado conmigo. Más adelante seguí con otro artista y decidí iniciar con mi propia disquera. Ésta me ha abierto la puerta y la visión para tener un espacio ideal para aquellos que no pasan el filtro de las grandes empresas.

¿Cómo ha sido llevar una una disquera y además seguir tu proceso de creación musical con grandes artistas?

Siempre digo que sí a todo. Además, tengo todo el apoyo de mi compañera de vida, Lulú, y un equipo increíble que me rodea. Si puedo iniciar algo, sé que puedo terminarlo. Hay cosas geniales de las que uno puede ser parte, como tocar con alguien como Mehro; una experiencia inolvidable. Sentir la energía, el amor, el entusiasmo del público, es una emoción indescriptible. Aunque las audiencias alrededor del mundo no son nada comparadas con la mexicana, ¿sabes?. En nuestra presentación en el Pal’ Norte la mayoría de las personas que estaban ahí no sabían quienes éramos, pero eso no las detuvo, se emocionaron con nosotros. Fue una experiencia que me conectó con lo que más disfruto.

Si pudieras decirle algo a aquellos que van empezando en la industria, ya sea como talento o como empresarios, ¿qué sería?

Lo más importante es creer en ti, es la base para poder seguir adelante porque casi siempre te toparás con el fracaso. Dejar que las opiniones ajenas te afecten es algo que tarde o temprano te derrumba. Hazte presente. No importa si las personas no entienden lo que quieres decir o hacer, a veces toma años lograrlo, pero al final la clave está en seguir ahí. No hay nada escrito, así que sigue adelante, sigue haciendo lo que crees. Y claro, en el camino encontrarás muchas decepciones, rechazo y fracaso, pero si eres capaz de ver todo ello como una oportunidad y un aprendizaje para crecer, lo vas a lograr. Ten paciencia. El momento indicado llegará, todo pasa en el momento que tiene que pasar.

¿En qué estás trabajando en estos días?, ¿algún spoiler?

Estoy haciendo y supervisando nueva música, explorando artistas femeninas y colaboraciones. Nunca sabes a donde te llevará el viento, así que solo sigo estando ahí. Acabo de mezclar un álbum para Amigo The Devil, uno de mis artistas favoritos.

¿Hay algo que te gustaría decirle al mundo?

La verdad es que no suelo hablar mucho de mí mismo, espero que mi trabajo y lo que hago hable por sí solo, que resuene con alguien. Los artistas, sus pensamientos y la creatividad me interesan tanto o más que la música. Lo que hago es realmente algo que va más allá. Marisa Maino, una artista con quien trabajé, me dijo que trabajar conmigo era muy cómodo porque no era como un productor convencional que buscaba guiarla por un camino especifico. La verdad es que no sé lo que pasará, lo que funcionará, quien diga que lo sabe está loco, es imposible saber lo que miles de mentes pensarán ante un sentimiento. No hay una fórmula, hay que arriesgarse y confiar.

