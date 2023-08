¿Taylor Swift quién? Escucha a Soccer Mommy transformar una de sus canciones para ‘Karaoke Night’

La sensación indie ha anunciado el próximo lanzamiento de su EP de covers titulado ‘Karaoke Night’, que se lanzará el 22 de septiembre a través de Loma Vista. El EP contará con sus interpretaciones únicas de canciones de reconocidos artistas como Sheryl Crow, Pavement, Slowdive, Taylor Swift y R.E.M.

Entre los aspectos más destacados se encuentra su versión de la canción “I’m Only Me When I’m With You” del álbum debut de Taylor Swift en 2006. La interpretación de Soccer Mommy le da un giro fresco a la canción, alejándose de los elementos country originales y ofreciendo una versión que encaja perfectamente con su sonido distintivo. Expresando su emoción, Soccer Mommy compartió: “Realmente quería versionar esta canción porque es una de mis favoritas del primer álbum de Taylor Swift. Escuché ese disco muchas veces cuando era niña y creo que tuvo mucha influencia en mí en ese entonces”.

Mantente atento al lanzamiento de ‘Karaoke Night’, donde el estilo artístico de Soccer Mommy y sus perspectivas frescas prometen un cautivador viaje musical a través de algunas de tus canciones favoritas.