Serj Tankian, frontman de System Of A Down, ha estrenado “No tomorrow”, canción que forma parte del soundtrack del videojuego Metal: Hellsinger.

El día de hoy se compartió el tráiler oficial de Metal: Hellsinger, y junto con este, un nuevo tema creado por Tankian en colaboración con los compositores de la banda sonora del juego. “No me gustan mucho los videojuegos, ¡pero este intenso tráiler me tiene emocionado de jugar!”, escribió el cantante anunciando el lanzamiento.

“¿Qué se puede decir? Tenemos tantos fanáticos de System of a Down en el estudio, agregar a Serj Tankian a nuestra ya increíble lista de vocalistas se siente irreal. Mató por completo la pista y la hizo suya de una manera que solo Serj podía hacer. ¡Estamos muy emocionados y no podemos esperar a ver a todos jugando!”, agregó David Goldfarb, director creativo de The Outsiders.

Además de Serj Tankian, el soundtrack del videojuego también cuenta con la participación de Randy Blythe (Lamb of God), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Dennis Lyxzén (Refused), Matt Heafy (Trivium), Tatiana Shmailyuk (Jinjer), entre otros. Hasta el momento, “No tomorrow” ha sido la única canción liberada y solamente dentro del tráiler.

Según se ha señalado, Metal: Hellsinger pondrá al jugador a correr, disparar y realizar misiones al ritmo de una poderosa colección de canciones de metal. El plan es que el videojuego se lance a finales de este año para PC, PlayStation 5 y Xbox.

Checa el tráiler a continuación:

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

