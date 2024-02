La Barranca: “El virus del rocanrol es incurable”

El próximo sábado La Barranca se presenta, junto a Comisario Pantera, en La Maraka (boletos aquí), un espacio que a fines de los ochenta y principios de los noventa se caracterizó por ser uno de los venues en donde el rock hecho en este país vio su “resurgimiento” luego de años de ostracismo. Fuimos a charlar con José Manuel Aguilera, guitarrista, compositor líder y fundador de La Barranca, acerca de esto y otros tópicos relacionados con ese rock del que él ha sido un artífice.

Todos los músicos dicen que cada concierto es importante independientemente del foro, ¿qué tan cierto es eso para La Barranca?, ¿es lo mismo La Maraka que el Metropolitan?

En un sentido sí, depende un poco del contexto y de la responsabilidad que tú tengas. Siempre vas a tratar de dar tu mejor show, hacer un programa que sientas el mejor para la ocasión y sonar lo mejor posible.

El songbook de La Barranca es muy amplio y siempre queda algo fuera, ¿cómo diseñas el set list, tomas en cuenta a los fans, lo decides tú, lo haces con el grupo?

Lo determina fundamentalmente lo que está tocando actualmente la banda y lo que le interesa tocar en el momento; también tiene que ver con qué parte de ese enorme repertorio tenemos puesto, porque de la gran cantidad de canciones, no todas las podemos tocar en cualquier momento. De esas, cuáles son las que nos interesaría tocar y cuáles se nos antoja tocar.

A veces eso que se le antoja al grupo no coincide con los deseos de su público, ¿qué hay de ese punto?

Somos un grupo que no siempre toca las canciones más conocidas, nuestro público sabe que nos interesa tocar algo nuevo o algunas de estas canciones que rescatamos y hace mucho tiempo no tocamos. Sí pensamos en el público, pero no desde ese punto de vista, pensamos en cómo estas canciones las vamos a acomodar para que funcionen lo mejor posible en el show y haya una narrativa.

Se que están trabajando en un nuevo disco, incluso tal vez ya está acabado, ¿este sábado presentarán alguna de esas canciones nuevas?

Efectivamente, tenemos un disco terminado, estamos empezando a mezclarlo y hay muchas piezas de él que nos interesa tocar. Pero en este show compartiremos escenario con otra banda, el público que va a estar allí no es exclusivo de La Barranca. Entonces tal vez no pondría tantas canciones inéditas, sino cosas más conocidas.

Muchos nos hemos preguntado por qué no te has decidido a hacer un disco en vivo puesto que La Barranca en directo es muy distinta a la del estudio.

Por un lado tienes razón, siento que en ninguno de nuestros discos hemos sido capaces de reflejar exactamente lo que pasa con La Barranca en vivo, pero son cosas diferentes. La verdad es que siempre me interesa hacer algo nuevo, uno en vivo es hacer canciones que ya existen, entonces no me atrae tanto desde ese punto de vista, no hay esa parte del descubrimiento. También es complejo hacer un disco en vivo y la verdad es que no me lo he planteado hasta ahora. Sin embargo, estamos por editar uno, un concierto de 2020 y del que ahora necesitamos arreglar unos asuntos legales con los productores originales.

Tú que has vivido este proceso del rock mexicano desde su reconstrucción a partir de los ochenta ¿estás satisfecho con el sitio al que hemos llegado?

¿A quién te refieres con hemos?

A público, músicos, prensa, promotores.

¿Hablarías de la escena general del rock?

Exacto. Si te sientes satisfecho con el entorno, no con tu trabajo.

Siento que no evolucionó mucho. Estoy hablando de una generación o unas ciertas generaciones. La verdad es que no sé cómo es el entorno de las bandas actuales, ni me lo imagino. A donde quiero llegar es a que ya no estoy en el corazón de una escena, si es que existe; aunque de hecho mi percepción es que no existe una escena como tal, pero eso tiene que ver con otras cosas que no nos daría tiempo hablar aquí, no es una escena localizable como lo fue en otro momento. No sé lo que pasa ahora, pero hablando de esa escena que hubo hace décadas, siento que no evolucionó mucho. Esa es mi percepción general, con sus excepciones.

Como bien lo dijiste, esto nos llevaría horas. En este punto, José Manuel, la renovación es importante…

Para mí sí.

A eso me refiero, no solamente la renovación de bandas, ¿cómo has logrado la renovación de La Barranca para no caer en una caricatura sinfónica de tu música?

(Risas) Siempre pensé que eso es lo que tenía que hacer un músico y esa ha sido mi idea: un músico tiene que moverse y estar activo creativamente. Se me hace más raro lo otro. Lo respeto, pero cuando pienso en un músico de rock o de lo que sea, la onda es seguir haciendo cosas y tratar… es muy difícil que uno hable de evolución, pero por lo menos de movimiento, pensaría que eso es lo normal, por supuesto que implica un esfuerzo obviamente.

Salirse de la zona de confort…

Pues sí, por lo menos intentar escribir otra canción (risas).

Te ha tocado ese proceso complicado de ver cómo algunos de tus contemporáneos, de edad y contexto, ya no están. Has recurrido a jóvenes, pero eso no te ha propiciado una dificultad.

No, al contrario, y esto también dicho con mucho respeto y salvadas las excepciones, muchas veces a los de mi generación ya no los siento tan prendidos por estar tocando cosas, lo que los chavos siempre tienen. Hay esta energía que tiene que ver con la edad; les interesa, están apasionados. No sé porque, supongo que así es la vida, pero hay un montón de músicos con quienes trabajé en un momento que, como dices, no siguieron. No conozco los casos particulares, de algunos sí, y se me hace bien difícil porque por otro lado ayer platicaba con un amigo y decíamos que el virus del rocanrol es incurable, por lo general la gente a quien le gustó en algún punto nunca le deja de gustar, siempre le va a interesar. Es difícil imaginarme a esas personas que estuvieron ahí porque les gustaba y de pronto dejaron de estar.

¿Cuánto tiempo más va a infectar La Barranca a su público de ese virus rocanrolero?

Pues no sé, no seas agorero, hasta que se pueda…

A eso me refiero, sólo quería que tú lo dijeras…

Creo que alguna vez platiqué contigo que hacer planes en este país, y no hablo del de los últimos cinco años sino de los últimos 50, es un poco una ilusión porque todo puede cambiar de un momento a otro y ya no sólo en el país, sino en la humanidad misma. Hacer planes es siempre una quimera, incluso a título personal. Quiero seguir haciendo cosas, pero no sé si mañana ya no voy a querer o ya no voy a poder. Tomando todo eso en cuenta, ¿cuánto más va a seguir La Barranca? Espero que siga todavía un rato, como sea, como sea.

Porque estarás de acuerdo conmigo en que si escuchas El fuego de la noche y después Entre la niebla hay un abismo de años, pero la calidad no se ha perdido, se ha renovado…

No, pero si pones una canción de ambos discos, quitando la voz e incluso la voz es muy diferente, podrías decir que son dos bandas absolutamente diferentes y eso la verdad me da gusto.

Diferentes, pero unidas por líneas tenues…

Claro, definitivamente hay un ADN ahí que se comparte, y quizá eso que se comparte está por debajo de la música, una cosa más para responder por qué hacerla.

¿Por qué hacer esta música, por qué no te has cansado? A pesar de estar en un país donde todo cambia y siempre hay que empezar de nuevo.

A veces yo mismo me digo, ¿cómo es posible que me siga gustando esto?, pero me encanta hacerlo y siempre he pensado que el mundo de la música, sobre todo cuando estás realmente metido allí, adentro en las entrañas, es infinitamente mejor que el mundo que llamamos realidad. Me gusta estar allí, adentro todavía.

Pero no como escapismo…

Como sea. No sé si escapismo, pero sí como una realidad alterna, así lo pondría.

Mucho mejor vivir ahí que en donde lo hacemos.

Sin aquella realidad, para mí ésta sería sumamente árida y desgastante… no, no me lo puedo imaginar.

Tampoco me lo puedo imaginar.

Lo último que te quiero decir es que nuestro nuevo álbum estará listo a mediados de año y se va a llamar Antimateria, ya platicaremos, quizá, de eso después.

