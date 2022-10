El día de ayer Paramore regresó a los escenarios tras un descanso de cuatro años, y lo mejor de todo es que “Misery business” también está de vuelta en su setlist.

Esta canción ha sido un parteaguas en la carrera del trío, en todos los sentidos. Y es que así como fue el tema que en 2007 catapultó a la fama a Paramore, en los últimos años también fue la razón por la cual su frontwomanHayley Williams fue cancelada y señalada como “falsa feminista” debido a que en los lyrics le dice “whore (zorra)” a una mujer. Si bien la cantante aseguró que esto fue escrito cuando tenía tan sólo 17 años de edad y ya no se identificaba en absoluto con ese pensamiento, la cosa se puso un poco complicada.

Eventualmente Hayley, Taylor York y Zac Farro decidieron dejar de interpretar “Misery business” en sus shows en vivo. Sin embargo, durante el primer concierto de su Fall Tour -el cual tuvo lugar ayer por la noche en Bakersfield, California- Paramore sorprendió a sus fans al volver a incluir la canción en su setlist; además, como ya es costumbre, invitaron a un fan a cantarla con ellos y aunque ésta parte no salió del todo bien, todos los presentes se unieron en una sola voz para respaldar a Williams.

“Hace cuatro años dijimos que íbamos a retirar esta canción por un tiempo, y supongo que técnicamente lo hicimos”, dijo Hayley Williams durante el set. “Pero lo que no sabíamos era que sólo unos cinco minutos después de que me cancelaran por decir la palabra ‘whore’ en una canción, todo TikTok iba a decidir que estaba bien. Hagan que esto tenga sentido”, continuó.

PARAMORE DID MISERY BUSINESS WE ALL WENT INSANE. WE OUTTA RETIREMENT pic.twitter.com/4yjmsKV6zI — Vali ✧ @ coping post paramore (@akitoshinonome) October 3, 2022

“Recuerdo cuando teníamos MySpace y todavía éramos una banda muy pequeña, la canción aún no existía pero los fans comenzaron a denominarse ‘parawhores’. Era raro. Lo que quiero decir es que es una palabra y las personas cool no llaman así a las mujeres. Sólo quiero darles las gracias por ser parte de este momento, para nosotros es el momento más cool del show y es por ustedes que está de regreso”, agregó.

Además de “Misery business”, Paramore también interpretó otros de sus más grandes éxitos como “Decode”, “That’s what you get”, “Ignorance”, “Ain’t it fun”, “Pool” y “Told you so”. Así como también, hizo el debut en vivo de “This is why”, primer sencillo de su sexto álbum de estudio que verá luz el 10 de febrero de 2023 y del cual ayer también se reveló el tracklist (chécalo al final de la nota).

Recuerda que el trío de Nashville, Tennessee visitará nuestro país en noviembre de este año, dentro del marco del Festival Corona Capital.

This is why tracklist:

1. This is why

2. The news

3. Running out of time

4. C’est comme ça

5. Big man, little dignity

6. You first

7. Figure 8

8. Liar

9. Crave

10. Thick skull

