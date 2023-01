Paramore es una banda de rock estadounidense formada en Franklin, Tennessee, Estados Unidos en 2003. La banda actualmente está compuesta por Hayley Williams (vocalista, teclado), Taylor York (guitarra) y Zac Farro (batería). Han lanzado cinco álbumes de estudio: All We Know Is Falling, RIOT!, Brand New Eyes, su primer éxito en el Billboard 200 Paramore y After Laughter.

Su sexto álbum de estudio This Is Why fue anunciado el 28 de septiembre de 2022 junto con el lanzamiento de su canción del título. Paramore, en cuarteto, lanzó su álbum de estudio debut, All We Know Is Falling, en 2005. La banda alcanzó la fama en 2007 tras el lanzamiento del exitoso sencillo “Misery Business” de su segundo álbum Riot!. “Crushcrushcrush” y “That’s What You Get” fueron lanzados como los siguientes sencillos con éxito comercial. La banda fue nominada al “Mejor Nuevo Artista” en los premios Grammy de 2008.

La banda anunció la adición oficial de Taylor York en junio de 2009 antes del lanzamiento de Brand New Eyes previsto para más tarde ese mismo año. Josh Farro (guitarra) y su hermano Zac Farro dejaron la banda al año siguiente, lo que resultó en Paramore para continuar como un trío. Desde 2013 a 2014, Paramore lanzó varios sencillos del álbum homónimo, incluidos los sencillos “Still Into You” y “Ain’t It Fun”. El último se convirtió en el sencillo más exitoso de la banda, así como su primer éxito Top 10 en la lista Billboard Hot 100 y le ganó a la banda su primer premio Grammy por “Mejor Canción de Rock”.