Paramore está por lanzar su sexto álbum de estudio y como adelanto, el día de hoy liberó el sencillo “The news”.

La agrupación conformada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro está de regreso con la que será su faceta más explosiva y enérgica. Esto se puede notar en su nueva canción, en la cual encontramos al trío intentando liberarse del ciclo de noticias negativas con frenéticos guitarrazos, una batería increíblemente furiosa y la voz de Williams llena de hartazgo ante un mundo que se cae a pedazos.

Hablando de este tema, en un comunicado Hayley Williams comentó: “‘The news’ fue una de esas canciones que surgieron bastante rápido y se sintió emocionante desde el principio. Se siente como un balance entre lo feliz y la angustia clásica de Paramore con algunas influencias que siempre hemos tenido pero que nunca explotamos”. También agregó que ver a Zac Farro tocar la batería para este sencillo fue uno de sus recuerdos favoritos del estudio.

“El ciclo de noticias de 24 horas es simplemente imposible de comprender. Y siento una punzada de culpa cuando me desconecto para proteger mi cabeza. La reacción común, o la no reacción, parece ser la disociación. Ninguno de nosotros es inocente de eso y ¿quién podría culparnos?”, agregó la cantante.

Paramore acompañó el estreno de “The news” con un video dirigido por Mike Kluge y Matthew DeLisi, el cual muestra a Williams cayendo en varios estados de trance y encontrándose con su monstruo interior mientras se atasca de noticias. Recuerda que This is why se estrenará el próximo 6 de febrero.

Foto de portada vía YouTube.