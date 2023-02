Paramore estrena el video musical de “Running out of time”

La agrupación conformada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro continúa promocionando su sexto material discográfico This is why, publicado el pasado 10 de febrero. Ahora, el trío ha liberado el audiovisual de “Running out of time”, canción que de hecho debutaron en vivo durante su show en Nashville a inicios de este mes.

Dirigido por Ivanna Borin, el clip encuentra a Hayley Williams adentrándose a un loco y extraño mundo de fantasía, al estilo de Alicia en el país de las maravillas. Lo interesante es que a lo largo del vídeo se aprecia una gran influencia de la diseñadora de moda Vivienne Westwood y del video musical de “What you waiting for?” de Gwen Stefani, así como también presenta guiños de viejos vídeos de Paramore como “Brick by boring brick” del disco BNE y “crushcrushcrush” de RIOT!

“Running out of time”, según reveló Williams, es una canción sobre cómo siempre llega tarde a todos lados que, a su vez, puede interpretarse como un relato del deterioro del Planeta Tierra.

This is why marcó el regresó de Paramore después de una pausa de casi seis años, durante la cual cada uno de sus integrantes se dedicó a sus respectivos proyectos fuera de la banda. A través de las diez pistas que conforman el álbum se puede apreciar la madurez del trío de Tennessee, con un sonido que abraza el punk-rock lleno de furia que lo caracterizó en sus inicios y lo mezcla con el indie-pop que durante años le ha sido una fuente de inspiración.

Échale un vistazo al video de “Running out of time” y recuerda que el disco ya se encuentra disponible en plataformas digitales.