Por primera vez en la historia, Paramore interpretó en vivo “All I wanted”, canción de su tercer álbum de estudio Brand new eyes.

Este fin de semana por fin se llevó a cabo el When We Were Young, un festival de Las Vegas que logró reunir a algunas de las bandas más importantes de la “época emo”. Pese a que el sábado el evento tuvo que cancelar sus actividades por complicaciones climáticas, ayer todo se realizó conforme a lo planeado, con Hayley Williams y compañía siendo uno de los headliners.

Tomando en cuenta el concepto del concierto, los de Paramore decidieron hacer un par de cambios en el setlist que han utilizado para este tour, incluyendo ahora tres canciones que hace tiempo no tocaban. Según revelaron los fans presentes, el trío arrancó su show con la sorpresa más grande: el debut en vivo de “All I wanted”.

Esta canción fue lanzada en 2009 dentro de su disco Brand new eyes, sin embargo, todo este tiempo Hayley se había negado a interpretarla en vivo por el rango vocal tan alto que presenta. Al parecer su regreso a los escenarios y estar en un evento dedicado a celebrar la escena que los vio crecer, fue suficiente para hacer cambiar de parecer a la cantante y después de 13 años “All I wanted” por fin sonó en un concierto y fue mejor de lo que lo pudimos imaginar.

A continuación te dejamos un video del épico momento:

Paramore on stage! When We Were Young “All I Wanted” LIVE debut! It just happened 🤯

🔗 https://t.co/8H2iJvFRvr pic.twitter.com/m0ji5fijPd — Paramore-Music.com (@paramoremusicom) October 24, 2022

Además de este tema, Paramore también agregó a su setlist “Here we go again” de su primer disco All we know is falling y “Last hope” de su álbum homónimo. “That’s what you get”, “Misery business”, “Hard times”, “I caught myself” y “Brick by boring brick” fueron otros de sus éxitos que sonaron en el When We Where Young Fest.

La banda oriunda de Nashville regresará a nuestro país dentro del marco del Festival Corona Capital, el cual se llevará a cabo el 18, 19 y 20 de noviembre de 2022. Arctic Monkeys, The 1975, Yeah Yeah Yeahs, My Chemical Romance, Miley Cyrus y Lil Nas X también forman parte de esta edición.

