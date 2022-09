La espera terminó y por fin Paramore ha publicado un avance de su próximo material discográfico, This is why.

El día de hoy Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro regresaron luego de un descanso de cuatro años. “This is why”, estrenada como el Hottest Record de la BBC Radio 1, es el primer sencillo que el combo oriundo de Tennessee comparte del que será su sexto álbum de estudio; una canción con la que entre catárticos guitarrazos y percusiones, le responde a la gente tóxica cuyos comentarios deberían de guardárselos para ellos mismos.

Hablando sobre la creación de este tema, Hayley Williams comentó: “‘This is why’ fue la última canción que escribimos para el álbum. Para ser honesta, estaba tan cansada de escribir letras, pero Taylor nos convenció a Zacy a mí de que deberíamos trabajar en esta última idea. Lo que salió fue la canción principal de todo el álbum”.

“Resume la plétora de emociones ridículas, la montaña rusa de estar vivo en 2022, habiendo sobrevivido incluso los últimos 3 o 4 años. Uno pensaría que después de una pandemia global de jodidas proporciones bíblicas y la muerte inminente de un planeta moribundo, los humanos habrían encontrado en lo profundo de sí mismos ser más amables o más empáticos o algo así”, agregó.

Junto con el estreno de la canción, Paramore también hizo el anuncio oficial de su nuevo elepé, el cual verá luz el 10 de febrero de 2023. Hasta el momento sólo se sabe que This is why contará con diez canciones en las que regresan a sus primeras influencias como “el electro clash y cosas que tienen un montón de groove”, así como las baterías más agresivas que hayamos escuchado de Zac Farro.

El disco está disponible para pre-orden en el sitio web de Paramore, mientras que el sencillo ya lo puedes escuchar en plataformas digitales; además, a continuación encontrarás su video oficial, dirigido por Brendan Yates de Turnstile.

Recuerda que Paramore regresará a nuestro país en noviembre de este año, parte del Festival Corona Capital.

Foto de portada: Zachary Gray.

