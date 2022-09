Luego de una muy larga espera y muchas expectativas, por fin se reveló el cartel del Corona Capital 2022.

Los festivales en México estarán con todo este segundo semestre del año y uno de nuestros favoritos ya dio señales de vida. A través de redes sociales, los organizadores del Corona Capital confirmaron que su próxima edición tendrá lugar del 18 al 20 de noviembre (sí, por primera vez será de tres días), nuevamente en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Tal y como se rumoró, My Chemical Romance llegará a nuestro país para encabezar el Corona Capital 2022, al igual que Paramore, Arctic Monkeys, Yeah Yeah Yeahs, Miley Cyrus, Lil Nas X y The 1975. Asimismo Liam Gallagher, Foals, Marina, IDLES, Phoebe Bridgers, Run The Jewels, Black Midi, Spoon, entre otros, forman parte del cartel.

ACTUALIZACIÓN : Brian Wilson y Two Door Cinema Club han cancelado su participación en el festival chilango. En su lugar, se presentarán Charli XCX, Paolo Nutini, Kim Gordon, The Linda Lindas, Marc Rebillet, Madison McFerrin y Model Man. Así quedó el line up:

La preventa Citibanamex para el festival se llevará a cabo el 13 y 14 de junio, mientras que la venta general arrancará al día siguiente a través del website de Ticketmaster. Como ya es costumbre, los boletos se venderán por fases, y viendo el tremendo line-up que trae, seguro volarán en menos de un segundo.

Sin duda el Festival Corona Capital sabe bien como darnos unos días llenos de música, amigos y felicidad de la más pura. Así que prepárate, porque este año nos espera un fin de semana inolvidable en la caótica Ciudad de México.

¡Nos vemos en noviembre!

Foto de portada tomada del Facebook del festival.

LORDE Y JUNGLE REGRESARÁN A MÉXICO COMO HEADLINERS DEL TECATE LIVE OUT