Miguel Ríos y Love of Lesbian incendian la memoria al recrear “Santa Lucía”

Hay canciones y frases que se quedan en el inconsciente colectivo de ciertos territorios culturales; en este caso uno marcado por el español, así que no queda sino cantar a todo pulmón: “A menudo me recuerdas a alguien/ Tu sonrisa la imagino sin miedo”, así comienza “Santa Lucía”, que con los años se convirtió en uno de los himnos del rock hispanoaméricano a través de la voz del granadino Miguel Ríos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y continuamos: “Invadido por la ausencia/ Me demora la impaciencia”; son las siguientes líneas de una canción incombustible que acompañaba al ensueño juvenil o bien a sesiones etílicas escanciadas en los clásicos del rock en español.

En lo personal, la querencia por “Santa Lucía” se la debo a las muchas apuestas y tragos que me ha hecho ganar al soltar la apuesta sobre su autoría; y es que esta balada no fue compuesta por Miguel Ríos (gran admirador de Enrique Guzmán, dato al calce) sino por el argentino Roque Narvaja, que hacia finales de los setenta radicaba en España, país al que llegó huyendo de la dictadura del General Videla.

Valga toda esta historia a propósito de un tema incluido en el álbum Rocanrol bumerang, lanzado en 1980 y que luego cobrara fuerza al ser incluido en el Rock & Ríos, que hoy día está de 40 aniversario y armando una celebración con una gira que lo recrea y de la que ahora tenemos el video como testimonio.

Miguel Ríos se ha encontrado en algunas fechas con dos integrantes de Love of Lesbian: Santi Balmes y Julián Saldarriaga, para que sumarán su voz y guitarra respectivamente. Al repasar la actuación no hay manera de que no brote la nostalgia –de la buena- y eso también se nota en los músicos invitados, quienes con justicia tributan a uno de sus héroes juveniles.

¡Vaya manera de celebrar! ¡Que 40 años no son casi nada! No queda sino dejar correr la canción y entonar: “Abre las puertas y cierra los ojos/ Vamos a vernos, poquito a poco/ Dame tus manos, siente la mías/ Como dos ciegos, Santa Lucía”.

