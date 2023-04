Cabaret de Galaxias # 33: Ziggy Stardub proclama el carnavalito cuántico

El tiempo es algo que aparece fusionado en esta entrega; caemos seducidos ante Everything But The Girl que tienen nuevo álbum 24 años después mientras algunos otros clásicos reaparecen transformados. Arrancamos completamente up beat, pero le hacemos un lugarcito a ponernos sad bangers y soltar alguna lágrima sobre la pista.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Recibimos polvo de estrellas de nuestro astronauta favorito que nos indica que en una galaxia no tan lejana se llegó el día de comenzar un carnaval en el que se puede estar tristeliz –he allí lo cuántico-.

Dimitri From Paris (Turquía) feat Chatobaron “I Like The Music (That You Play)”

El rey del chillout y otras ondas aterciopeladas incursiona en un tema totalmente Nu disco y resulta sorprendentemente delicioso. Dimitri Yerasimos es un productor y DJ francés de origen griego, pero nacido en Estambul, que ya es una leyenda de la electrónica aterciopelada y fiestera; aquí demuestra que está que echa chispas y se avienta un mano a mano con su colega francés Chatobaron.

Rita Ora (Inglaterra) feat Fatboy Slim “Praising You”

Con la juventud viene emparejado mucho arrojo y a Rita Sahatçiu Ora, quien nació en Kosovo antes de que su familia se fuera a Inglaterra, le sobra; se atreve con una especie de recreación de uno de los máximos himnos de la cultura rave y sale muy airosa. Nos lleva a una dimensión con el tiempo suspendido y la música pletórica.

Everything But The Girl (Inglaterra) “Forever”

Han pasado 24 años y nuestra fascinación por el dúo permanece intacta -si es que no se ha elevado-; Ben Watt y Tracy Thorn están de vuelta y en ciertos temas suben el beat y nos convierten en sad bangers -historias lagrimeantes para pista de baile-. Fuse es un disco que los devuelve a la vanguardia del pop electrónico.

Ross From Friends (Inglaterra) “The One”

El proyecto que encabeza Felix Clary Weatherall entiende perfectamente la combinación entre avant garde y una pieza propia para un club; este sencillo suena absolutamente contemporáneo al tiempo que posee una esencia que sacude el cuerpo y nos reconcilia con el baile desenfrenado -es cerebral y corpórea a la vez-.

Röyksopp (Noruega) feat Jamie Irrepressible & Mind Against “The Next Day”

Nuestro dueto noruego favorito decide convocar a un par de colegas para potenciar a otro de sus temas y dotarlo de mayor sofisticación y misterio. Una y otra vez consiguen dotar a sus composiciones de un toque emocional que eleva el alma mientras la acaricia.

Delerium (Canadá) “Silence” Kryder remix

Originalmente lanzada en 1997 se trata de la pieza más emblemática del trío canadiense, que surgió en el seno del grupo Front Line Assembly; acá la voz de Sara McLachlan sigue sonando eterna y poderosa. No deja de ser una curiosidad que este año reaparezca remezclada por el inglés Kryder (Christopher Knight). No falla en el pináculo del desbarre.

Django Django (Inglaterra) feat Jack Peñate “No time”

La londinense banda retrofuturista opta por agregar en este corte un piano muy jazzy, pero además incorpora la línea vocal de un artista que procede del indie, pero que posee un toque vintage que les va muy bien. Su exploración estética siempre es un intrigante cruce de estéticas y estilos que resulta fascinante.

Miya Folick (Estados Unidos) “So Clear”

Ella tiene orígenes japoneses, aunque es de California y se decanta por un prístino pop electrónico que esplende tanto como el sol de aquellos lares. Aquí hay un medio tiempo que tiene sus picos para ir alternando una voz espléndida que antes le servía para hacer indie rock y que ahora se vuelca sobre la caja de ritmo y los secuenciadores.

Sudan Archives (Estados Unidos) “Selfish Soul” ODESZA remix

Brittney Denise Parks, nacida en 1994, es de Cincinnati, pero lanzó su propuesta desde Los Ángeles; hace una combinación de electrónica y soul en la que también toca el violín. Su debut tuvo un impacto tremendo y para mantenerse en alza le pidió a un dueto muy exitoso que le hiciera un remix que la conectara con una audiencia más amplia.

Everything But The Girl (Inglaterra) “No One Knows We´re Dancing”

Casi dos décadas y media para que llegara Fuse y no es un asunto menor celebrarlo como se debe. Ben Watt ha recuperado la salud y los hijos de la pareja ya no demandan tanta atención. EBTG han regresado en plenitud creativa y demostrando que la veteranía es también sinónimo de grandeza; esperemos que conecten con las nuevas generaciones.

Easy Star All-Stars (Estados Unidos) feat Maxi Priest “Starman”

Ya conocemos la enorme capacidad que tiene este combo neoyorquino para apropiarse de canciones ajenas y llevarlas hasta el territorio del reggae y el dub, pero uno no puede sino caer rendido ante el tratamiento que han dado a una canción inmensa de “El camaleón caleidoscópico”. ¡Ziggy Stardub es una fiesta gigantesca!

Miranda (Argentina) feat María Becerra & FMK “Perfecta (Versión 2023)

Nada permanece inmutable -es un hecho- y los argentinos se atrevieron a meter mano a uno de sus temas insignia y hacerlo más reggae que el original, además de incursionar en el trap y hacerlo sonar tan de estos días (con unos efectos espaciales incluidos). Más “Perfecta” no se puede.

Mala Rodríguez (España) “Sombrilla”

No es nuevo que La Mala coquetee con el reguetón, pero si lo es que en un tema tenga cierta conexión con el estilo de Rosalía en Motomami; cierto, prueba con un nuevo registro y no pierde esa esencia aflamencada. Esta mujer sale convertir en fuego intenso todo lo que toca y el twerking se le da muy bien.

Feli Colina (Argentina) “Carnavalito del duende”

Folklore salteño y chacarera pasados por un filtro contemporáneo que ocupa una base de reguetón y catapulta ese acervo ancestral hasta el siglo XXI bien avanzado. Feli es sumamente creativa, posee una gran voz, además de esa visión para entender a la tradición y utilizarla con arrojo y garbo.

Bronquio (España) feat 41V1L “Chantaje emocional”

La mancuerna de productor y trapera que hicieron grande al álbum Tercer Cielo de Rocío Marquez vuelve a trabajar junta para dar paso a una bachata mutante. Hay electrónica y autotune para crear un caribe atómico en el que la excentricidad se convierte en un gancho que aporta atractivo extra a la canción.

Rodrigo Cuevas (España) feat iLe “Más animal”

Uno de los artistas más heterodoxos de España se apoya en la electrónica al estilo Baiuca y también explora el folk gallego en pos de una mixtura exuberante. Aquí se apoya en la ex Calle 13 para probar nuevos registros sonoros en los que unos coros ancestrales y una verbena percusiva sirven para armar una romería.

Silvana Estrada (México) “Tom´s Diner”

Ese enorme clásico de 1984 que grabara Suzanne Vega reaparece a través del talento de la veracruzana que sorprende con un tema que arranca a pura voz y va doblando capas para luego interactuar con la respuesta de un coro. Por si fuera poco, rumbo al final sorprende con un cumbión desaforado -¡más covers como este!-.

Azúcar Moreno (España) “Ay Mamá”

Por si le faltara algo más de gloria y sorpresa a la trayectoria de la queridísima Rigoberta Bandini, ahora llega una versión hecha por unas reaparecidas Azúcar Moreno que no pierden su acento rumbero, pero lo potencian agregando un basamento electrónico que hace algo más freak todo este disfrutable asunto.

Miguel Ríos feat Love of Lesbian (España) “Santa Lucía”

Un clásico del rock español que me ha hecho ganar innumerables apuestas –no, no es de Miguel Ríos, la compuso Roque Narvaja- retorna pero a dueto con el gran Santi Balmes y entonces estalla una verbena de la nostalgia a través de un registro en directo que nos hace acordar de otros años felices –tanto como el que corre-.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #32: teoría alien sobre el origen del indie