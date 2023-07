Steel Night: Pasito duranguense metalero

Steel Night, banda duranguense de heavy metal está de regreso con una probadita anticipada de lo que será su segundo larga duración. Se trata de un EP de tres canciones llamado Last Warrior que los muestra encaminados hacia una madurez musical interesante. Es un trabajo que se encuentra solo en plataformas digitales pero que va en concordancia con los tiempos modernos en los que lo digital predomina.

Steel Night es una banda creada alrededor del concepto guitar driven, es decir, las guitarras son la base de todo, aunque eso no significa que los demás instrumentos estén de adorno, o que sobren. Quiere decir más bien que el lenguaje principal de la banda comienza ahí, en los riffs y acordes que tocan de Raúl Domínguez y Alberto “DeMartini” Ortiz. Last Warrior posee enormes referencias ochenteras, sobre todo a las bandas que, algunas mal llamadas así, eran consideradas hair metal; riffs breves, contundentes, que preparan el camino para el distintivo de Steel Night: el festín de solos. Ya por ahí cualquiera que no los conozca tiene una indicación de por donde va el sonido. Aquellos que busquen largos solos llenos de melodía y alguna que otra pirueta, aquí se sentirán como peces en el agua.

Pero eso no es todo. Last Warrior tiene una mezcla bien hecha que permite escuchar a los demás. La batería vigorizada de Aldo Saucedo tiene suficientes redobles y detalles para que den ganas de escuchar las rolas nuevamente nada más para ponerle atención. Y su complemento es el bajeo de Marco de Luna, con una base sólida que permite a los demás seguir en lo suyo sin preocuparse. Finalmente, como se espera de una banda de heavy y como se sabe con Steel Night, la voz de Jahaziel Rangel es limpia y con un registro muy interesante. Además, tiene buena capacidad para crear melodías que se quedan pegadas, sin ser melosas o poperas.

Tal vez el detalle negativo, por el momento, sea que solo sean tres canciones. Y eso para los oídos veteranos, acostumbrados a discos completos, porque la idea de sacar EP’s cortos o sencillos está cada vez más arraigada en las audiencias modernas. Su debut en larga duración, Fight Till The End salió en 2019, así que ya era tiempo de poner algo sobre la mesa.