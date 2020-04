En 2019 Michelle Blades editó un álbum que se colocó entre nuestros favoritos, hoy trae una nueva canción que desafortunadamente no podremos bailar pronto en las fiestas pero sí acompañar a la músico en su baile psicodélico de su nuevo video.

Mota o Perreo es el tema que además ya habíamos podido escucharle en shows en vivos, como en la sesión que tuvo en febrero pasado en KEXP.

Michelle Blades se inspira en un alma solitaria e independiente que busca llenar su ocio con aventuras superfluas fuera de casa, el amor no es un motivo suficiente, sólo necesita “sentir el calorcito sin quemarse con el fuego”, como dice la canción.

La música tiene la energía del rock and roll que la caracteriza y arreglos que nos invitan a bailar entre sonidos psicodélicos y guitarras distorsionadas.

El video lo dirigió Emilio Guerrero Alexander y los efectos especiales estuvieron a cargo de Ricardo Rodríguez, así como la edición. Disfrútalo:

Mota o Perreo formará parte del próximo EP que editará con Midnight Special Records y ya está disponible en plataformas de streaming.

Pero no, amigos, no salgan incluso si hay mota y perreo. Escúchala y hazle caso cuando canta “lo demás no me interesa, en mi casa yo me quedo”. Por ahora.