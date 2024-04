Los Tres armarán revuelta en Santiago, Chile

Luego de 24 años, se ha cumplido el sueño de la fanaticada de Los Tres, una de las bandas chilenas de mayor impacto en la historia del rock latinoamericano: ver nuevamente en acción a su alineación original. Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Pancho Molina ya iniciaron oficialmente su gira de reencuentro con un show en Concepción, Chile, y ahora les espera una tanda de 4 recitales en la Arena Movistar de Santiago (27, 28 y 30 de abril y 1 de mayo).

TXT:: Alberto Castillo

Revuelta, el acontecimiento más esperado de la música chilena, tuvo su primera escala el 6 de abril, en el estadio Ester Roa de su ciudad natal, ante más de 30 mil personas. Además, el tour tendrá únicamente dos citas más en su terruño: 1 de junio en Antofagasta y 8 de junio en Puerto Montt. Sin embargo, el cuarteto ha abierto la posibilidad de ampliar su recorrido, incluso a otros países, pues ha logrado un reencuentro sólido tanto a nivel personal como musical. Muestra de ello son las nuevas versiones que grabaron de algunos temas clave de su repertorio, en el EP Revuelta.

Este nuevo material, masterizado en Abbey Road, reúne 6 cortes: grabaciones en vivo de “Gato por liebre” (registrada en su aparición sorpresa de octubre de 2023, en Concepción) y “Un amor violento” (de su show gratuito en Santiago, de diciembre de 2023), además de versiones frescas de “Hojas de té“, “Déjate caer“, “La torre de Babel” y “La vida que yo he pasado“, las cuales fueron parte de sus ensayos en Estudios del Sur, preparativos para su presentación en la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Los Tres son creadores de una amplia lista de clásicos memorizados por generaciones. En 1991, su primer disco los convirtió en una revelación gracias a “La primera vez”, “Un amor violento” y “Somos tontos, no pesados”; en tanto que su segundo LP, Se remata el siglo, fue Disco de Platino en 1994. El álbum La espada & la pared de 1995 les instaló como el gran nombre del rock de Chile con “Déjate caer” y “La espada & la pared”, temas con los que se agenciaron Disco de Oro y Platino.

Fue la grabación de Los Tres MTV Unplugged (que está cumpliendo 28 años) lo que marcó un parteaguas para el grupo, no sólo por su cuádruple Disco de Platino, sino por su set de cuecas y foxtrots de Roberto Parra, como “La vida que yo he pasado” y “Quién es la que viene allí”, y versiones poderosas de otros cortes, como “Sudapara” y “He barrido el sol”. Su siguiente paso, en 1997, fue el fino y elaborado Fome (con hits como “Bolsa de mareo”, “Olor a gas” y “La torre de Babel”), que antecedió a su quinto disco, La sangre en el cuerpo, de 1999, con tracks como “No me falles” y “La respuesta”.

Después de este periodo, el cuarteto enfrentó un desgaste y cansancio que derivó en la separación y el cierre de toda una época para el rock chileno. Tras varios proyectos individuales de sus miembros, Los Tres regresaron en 2006, sin Pancho Molina, lanzando discos como Hágalo usted mismo y Coliumo. Tras la salida de Ángel Parra en 2013, Álvaro Henríquez y Titae Lindl lideraron la banda hasta su declaración de “receso indefinido” a principios de 2023, que abrió camino a este emocionante reencuentro de los cuatro fundadores.

