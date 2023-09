Hippie Hourrah Presenta un corto para su Sencillo “Pur Sang Rouge”

Hippie Hourrah, la mega interesante banda de rock de Montreal, está lista para hacer una declaración audaz en el mundo de la música y el cine con su nuevo corto de terror: “Pura Sang Rouge”.

Esta oscura y explícita obra cinematográfica cobra vida gracias a la dirección de Ariel Poupart y a una idea original de Cédric Marinelli. Después del lanzamiento de su álbum conceptual Exposition Individuelle a través de Simone Records, inspirado en el trabajo del pintor quebequés Jacques Hurtubise, Hippie Hourrah continúa desafiando las expectativas y ofreciendo una experiencia única para sus seguidores.

“Pur Sang Rouge” no es para los débiles de corazón. Hippie Hourrah ha abrazado audazmente el género del terror en esta minipelícula que se adentra en el lado oscuro y sangriento de la música y el arte. Filmada en los estudios Gamma Recording y Phasing Fun, y producida por Samuel Gemme y Miles Dupire-Gagnon, la película presenta una narrativa que critica el conformismo y la falta de sustancia en la sociedad actual.

Ariel Poupart, el director detrás de este cortometraje, compartió su entusiasmo por el proyecto:

Desde hace mucho que estoy en contacto con el mundo de Hippie Hourrah. ¡Cuando Cédric me propuso el proyecto, me fascinó! Queríamos recrear un universo único inspirado en las películas de serie B y el cine gore, en particular Dead Alive, o Blade por su estética. Estoy muy contento con el resultado. Es único y distintivo, ¡fiel a la banda!