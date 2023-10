Black Pumas reafirma su rango con ‘Chronicles of a diamond’

Apenas el debut discográfico de la dupla comenzó a recolectar reconocimientos (un aclamado álbum homónimo editado en 2019), las expectativa respecto a cuál sería el paso a seguir tras su lanzamiento iban en aumento. Hoy, es posible certificar que Black Pumas siempre ha tenido claros sus objetivos y que Chronicles of a diamond, su nueva colección de canciones, no sólo mantiene la calidad musical alta, sino que significa la ampliación del abanico sonoro que Eric Burton y Adrian Quesada condensan.

“Sabía que el primer disco era bueno cuando lo terminamos, pero no tenía ni idea de que la gente iba a responder como lo hizo,” ha dicho Quesada al recordar su pasado para luego dirigirse al presente de Black Pumas; “Esta vez había mucha presión y expectativas, cosas que no habíamos sentido antes, lo que a veces resultaba abrumador. Pero hicimos todo lo posible por desconectarnos de eso y centrarnos en confiar en nosotros mismos, como siempre lo hemos hecho”. Y vaya que el objetivo fue alcanzado, los resultados saltan a primera oída.

Y es que Chronicles of a diamond encuentra a la dupla integrada por Quesada y Burton en uno de sus mejores momentos. Parece mentira que apenas hace seis años ambos comenzaban su lucha por hallar una química sonora que los llevara al lugar donde hoy se encuentran, donde, entre millones de streams, múltiples reconocimientos por parte de la industria musical e incluso una presentación en directo durante la toma de posesión del presidente Biden, concretan 10 tracks en los que alma y técnica chocan puños con gracia.

“More than a love song”, “Ice cream (pay phone)”, “Mrs. Postman, “Angel”… el listado que Chronicles of a diamond presume no baja la guardia conforme avanza. “Más que nada, quería hacer algo que nos emocionara tocar en vivo 200 días al año”, comenta Burton al respecto, recalcando que para él era preponderante conseguir algo en especial con este trabajo: “Quería poder reír, llorar, mover la cabeza: todo era en gran medida un deseo egoísta”. Un acto de justicia si se considera el peso que la pareja tiene encima con cada movimiento que lleva a cabo.

Black Pumas. Uno de esos milagros que la música en su perfil mainstream de pronto deja escuchar. Con todo el potencial para dominar las listas de éxitos sin extraviar un gramo de credibilidad en la operación. Escuchemos pues, bailando igual; riendo y llorando.

