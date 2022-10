Lo que sea que se venga a la cabeza cuando se piense en Danger Mouse será de orden estratosférico. El sujeto se lleva con la primera línea del pop mundial y ha sabido producir montones de hits sin extraviar un ápice de integridad artística. Por su lado, Black Thought es otro tipo de cuidado. Alta densidad albergan las rimas de uno los mejores MC´s que han empuñado el micrófono en los últimos tiempos. El par recientemente amasó un álbum: Cheat Codes. “Conseguimos un gran combo de sonidos, emociones e ideas. Se siente refinado. Es como un viaje. Denso, grave”, cuenta del disco el rapero mientras su colega asiente. Verles juntos, hablando complacientes para Marvin, causa excitación.

TXT:: Alejandro González Castillo

Brian Joseph Burton, mejor conocido como Danger Mouse (DM), dice que la portada de Cheat Codes “no es tan simple de explicar. En realidad nos gustaría que cada persona la interpretara como guste”. El productor se refiere a una multitud que en lugar ojos porta blancos a los cuales apuntar. Humanos con dianas ocupando sus pupilas. En su nicho virtual, Tariq Trotter, quien también responde al nombre de Black Thought (BT), continúa, definiendo lo que tras esa cubierta suena: “Conseguimos concretar un gran proyecto, me enorgullece lo que alcanzamos a nivel de composición en poco más de 38 minutos. Porque la obra habla de dónde estamos en este punto de la historia. Cómo todo está cambiando. Cómo la música sigue diciéndonos de dónde venimos”.

Y vaya que hay pasado para recapitular. El MC fundó al lado de Questlove The Roots, una pandilla de visionarios que hallaría en la voz y tambores de esa pareja el sustento para abrir brecha con los pantalones bien fajados. En otra esquina, Danger Mouse ganó notoriedad al unir los álbumes blanco y negro (de los Beatles y Jay Z, respectivamente) con tal de firmar de The Grey Album; luego formaría Gnarls Barkley (con CeeLo Green) y Broken Bells (al lado de James Mercer), sin dejar de acumular premios, produciendo a emblemas del calibre de Gorillaz, The Black Keys, Beck o Adele, por mencionar unos cuantos. Tras encontrarse por medio de MF Doom, ambos trazaron la idea de grabar un álbum de nombre Dangerous Thoughts, un trabajo que, finalmente y un buen tiempo después, terminaría titulándose Cheat Codes (BMG, 2022).

Sin embargo la dupla ya se tenía en la mira desde rato atrás. O mejor dicho: Brian admiraba la labor de Tariq siendo muy joven. En ese carrete, un rumor lleva rato rondando. Se cuenta que en algún punto de su vida, un Brian con los bolsillos agujerados y en estado de desesperación, le pagó una módica cantidad de dinero a un conocido con tal de que éste fuera a una tienda de discos a robarse un álbum de The Roots, Do you want more?!!!??!, para así poderlo escuchar a gusto en casa, hasta rayarlo. Así que en la historia detrás de Cheat Codes hay matices; uno de sus firmantes inspiró al otro para así terminar, hartos años después de aquel supuesto robo dirigido a control remoto, juntando talentos. Unidos por la pantalla gracias a zoom, Tariq es quien primero habla de lo que le fascina de Burton. Y se extiende tanto que hay que dedicarle un párrafo completo:

“Brian es único. Cuando escuchas las canciones que produce te das cuenta de que no hay nadie en el mundo haciendo algo parecido. Ese sonido no lo tiene ningún productor. Me parece que algo de ello tiene que ver con un sentimiento que lleva a un movimiento; no sé si llamarlo oscuro, quizá melancólico. En la música de Brian hay tristeza, e indiferencia. Y eso me gusta porque ambos nos parecemos. Somos bastante similares en muchas cosas; en otras no tanto. Pero ya sabes, los opuestos se atraen. Nos acoplamos. Es un profesional, y ha sido una gran idea trabajar juntos. Me gusta su afición por el detalle y su historia como músico. Sabe hacer su trabajo. Entiende qué va a funcionar”.

El aludido escucha los halagos con la mira baja. Se halla en su estudio de grabación, tras él pueden verse aparatos de todo tipo. Entonces apenas alcanza a decir tímidamente “gracias, Tariq” para apuntándole, de inmediato responderle, también con mimos: “bueno, él es mejor rapero que existe. En realidad es mucho más que un rapero. La cantidad de sensaciones que genera es increíble. Por los temas que aborda. Por lo que elige decir. La clase de elementos que integra a su música lo hacen alguien especial”. Choque de trenes entonces. Y uno piensa: con tanto talento reunido en un estudio de grabación, no debió ser fácil darle vida a un disco; ¿o sí? Tariq alza la mano para responder, tomándose su tiempo.

“Bueno, la dificultad depende de la dinámica de trabajo que elijas”, explica el rapero mientras se peina su larga barba cana y camina por su residencia. “Finalmente lo más duro de hacer música con alguien más es… pues justo eso: el hecho de hacer música con alguien más. Ser colaborativo, estar capacitado para comunicar tus ideas, compartirlas. Es decir, cuando estás seguro de lo que quieres lograr hay que estar listo para compartir tu visión. Pero no es fácil encontrar a esa persona con la que embonas perfectamente. Nosotros trabajamos con eficiencia. Esperamos que la gente que nos escuche lo sienta de esa forma”.

Lo ponen todo muy sencillo. Y seguro no es así. Es decir, ¿cómo comenzaron a trabajar para este disco? ¿Arrancaban con una canción ayudados de un sampleo, bajando una idea de producción, pensando en un ritmo en especial?

DM. Tal como lo dijiste. Un sample, un ritmo, un frase, una idea de producción. Todo eso llega en su momento, en determinado orden. La música decide quién va primero. Van surgiendo trozos que uno va recopilando, buscando algo que inspire y que tenga el potencial de transformarse en algo más. Ha ocurrido que tenemos algo en primera instancia y en otras ocasiones esa idea sufre cambios para acabar en algo totalmente distinto respecto a, por ejemplo, el sample que originó todo. Es un proceso, va de ida y vuelta. Hay veces en que todo camina derecho, sin cambios, y se sabe rápido que puede funcionar.

Tal como los invitados que tan bien funcionan en Cheat Codes. MF DOOM, Michael Kiwuanuka, Joey Bada$$, Run the Jewels o A$AP Rocky, por ejemplo. Respecto al último, llama la atención su aportación en el tema “Strangers”. Contiene frases en español, muy mexicanas en realidad.

DM. Sí, ese fue Rocky. Habría que preguntarle a él qué está diciendo. En realidad yo no lo sé. Cuando lo grabamos sonaba bien; es su letra.

Bueno, dice algo así: ¿que pasó, maricón cabrón?

BT. …

Por otro lado, emociona escuchar a MF Doom en “Belize”.

DM. Sí, definitivamente es emocionante oírlo. Hacer esa canción fue gratificante. Personalmente me sentí a gusto homenajeándolo de esta manera.

Hora de irnos, señores. Pero antes, confirma Brian: ¿es cierta eso de que hace mucho tiempo le pagaste a alguien con tal de que se robara el Do you want more?!!!??!, de The Roots, de una tienda de discos?

DM. Sí, lo hice.

BT. Cuando Brian me contó esa historia pensé que era broma, luego creí que estaba exagerando un poco…

Wow. ¿Y todavía conservas el disco, Brian?

DM. Lo tengo. Por ahí está el CD, en el sótano. De seguro todo rayado, pero lo tengo todavía.

Ya es hora de que Tariq te lo autografíe, ¿no crees?

DM. Esa es una buena idea. Ya firmado lo llevaré a un museo.