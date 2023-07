Deceased: “el metal es nuestra droga”

Sorprendido, Kingsley “King” Fowley asegura que a pesar de llevar 38 años de actividad con Deceased, la banda nunca ha tocado en México. “He tocado en Alemania, República Checa, Holanda, Bélgica pero nunca en México. Ni siquiera he ido para ver algún concierto, así que (presentarse en el marco del Candelabrum Metal Fest) será algo muy especial para nosotros”.

El Deceased que viene al festival es de Estados Unidos, porque hay bandas de Filipinas, Alemania, Polonia y Singapur con el mismo nombre. Ninguna con la trayectoria de estos, pero nunca sobra la aclaración. Esta es la banda que mezcla death, thrash y heavy metal fundada por “King” en 1985 y que saca discos desde 1991. Se trata de un grupo de formato “hágalo usted mismo” y a consideración del cantante, a mucha honra: “Siempre hemos hecho las cosas a nuestra manera, sí hemos tenido algunos sellos discográficos, ahora mismo estamos con Hells Headbangers pero siempre fuimos independientes. A mí me gusta señalar a lo que llamo los cánceres del subterráneo, las personas que sólo buscan dinero, que tienen grandes egos; algunas bandas, algunos sellos con los que hemos estado, son cosas que me molestan y yo siempre trato de ser honesto. Yo estoy en esto 100% por la música, por la unificación de la escena, la amistad, no estoy para darme palmaditas en la espalda o sentirme mejor que nadie”.

Parece fácil, pero 38 años dedicados a una banda que, como el 85% de las que habitan el universo global del metal, no están en las grandes ligas, tiene sus complicaciones. “Ha sido una experiencia interesante. La banda afecta las vidas de otras personas también, algunos miembros de la banda se han ido, algunos se casaron, se divorciaron, compraron casas, tienen hijos, se enfermaron, otros desafortunadamente murieron pero son cosas que pasan. Para mí esto es una pasión, soy el único miembro original que queda, toco en vivo, grabo pero me dedico, soy consistente y no consumo drogas, no engaño a mi esposa, no bebo y en general no hago nada de eso. Tocar en vivo, encontrarme con amigos y gente que ama el metal, eso es lo que me da energía para seguir haciendo conciertos. Yo estoy en esta tierra para escribir música, comencé hace 40 años y sabía que sería para el resto de mi vida, digamos que es la droga que elegí”.

“King” es de esos metaleros con experiencia que no se detiene ante nada para expresar su opinión. Es de alguna manera un guerrero del underground que entiende el mundo desde esa perspectiva. No es muy fan del tipo de música que se hace en la actualidad, o por lo menos no le ve a las bandas el empaque que se requiere para tomar el lugar de las leyendas que ya se van. “Nuestra generación tiene la fortuna de haber crecido con bandas como Rainbow y Van Halen y Kiss y Judas Priest, Iron Maiden, Black Sabbath y demás, fue una etapa muy especial y no creo que las generaciones que vienen o incluso la actual logren algo así de especial. Fue un gran viaje y yo agradezco que pasara en nuestro tiempo y de verdad espero que lo que venga desde el underground para el futuro encuentre la manera de trascender. Pero el mundo ha cambiado mucho y ahora todo se trata de dinero, lo demás es secundario, y pasa incluso en el subterráneo, es lo que yo llamo ‘tener grandes barcos en pequeños océanos’ en lugar de que sea al revés. Con esto me refiero a que hay tipos que vienen al subterráneo a llevarse el dinero y engañar a la gente, y no es lo que necesitamos, es justamente lo contrario”.

¡Sorpresa! Pasa en todo el mundo, solo que en México nos rasgamos las vestiduras, creemos que solo aquí hay problemas y en general le damos su justo peso a la escena local. Y también creemos que en todo el mundo, todas las bandas hacen dinero. Según “King”, no es tan fácil.

“Nosotros nunca hemos hecho dinero con la banda jaja. Cuando comenzamos a tener nuestras canciones, desde entonces había que no pagaría mi renta jajaja, todos tenemos trabajos fijos porque lo más que logramos normalmente es salir tablas, y cuando hemos tenido alguna ganancia nos compramos unos raspados, pero fuera de eso, en verdad siempre es sobre la música. No es que despreciemos el dinero, pero tampoco somos estúpidos, no nos gusta que nos quieran ver la cara porque hay muchos personajes que me dicen ‘así es el underground King, aquí nadie hace dinero’ y te quieren pagar una miseria. Luego de 38 años me queda claro que tenemos que pagar rentas de equipo, gasolina y otras cosas, pero no por eso pedimos cantidades astronómicas de dinero, pedimos lo justo por lo que hacemos y nada más”.

“King” es otro más de los músicos que agarró su primera guitarra luego de ver a Kiss. Su música no se parece en nada a la del cuarteto de Nueva York, pero la influencia ahí está. Su LP de música original más reciente es Ghostly White, del 2018.