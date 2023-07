Lil Wayne revela que se sintió intimidado por Eminem

En una reciente entrevista con The New York Times, que tenía como propósito conmemorar el 50 aniversario del hip-hop, Lil Wayne reveló que sintió miedo cuando se acercó por primera vez a Eminem para pedirle que trabajaran juntos. “Estaba asustado, en realidad, cuando llamé a Eminem para una canción”, dijo.

La primera vez que Eminem y Lil Wayne trabajaron juntos fue para la canción de Drake de 2009 “Forever”. Más tarde volvieron a unir fuerzas para colaborar en “Drop the world”, que apareció en el disco Rebirth de Wayne, y en “No love” del álbum Recovery de Eminem.

“Es un monstruo. Debe tener lo mismo que yo tengo con las palabras. Como si no pudiéramos sacarlas de nuestras cabezas. Cada significado, cada aspecto de ellas. Cosas que riman, lo escuchamos. Ya sé, el don y la maldición. Y me encanta escuchar la forma en que lo junta”, agregó,

En otra parte de la entrevista, Lil Wayne también señaló a Missy Elliott como su artista favorita: “¿Sabes cuando estás viendo un deporte y piensas que esta persona es demasiado fría, demasiado buena y puede hacer lo que quiera? Ella era esa persona para mí. Antes de que existiera Drake y la gente que rapeaba y cantaba, Missy lo hacía. Eso me cautivó y me conmovió. Me hizo querer hacerlo. Por eso me encantó Drake cuando lo conocí. Si estás cerca de mí, sabes con certeza que si tienes un poco de armonía, un poco de melodía en tu voz, estoy a punto de hacerte cantar”.