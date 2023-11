Taylor Swift es la artista más escuchada en Spotify durante el 2023 superando a Bad Bunny

Taylor Swift encabeza el escenario musical con más de 26.1 mil millones de reproducciones, convirtiéndose en la artista que más resuena en los oídos de las personas. En esta sinfonía de números, el hit “Flowers” de Miley Cyrus y el álbum Un Verano Sin Ti de Bad Bunny resuenan como las notas más reproducidas a nivel mundial.

Este año, Spotify despliega su alfombra Wrapped, no solo revelando los datos estándar de artistas y canciones, sino también desentrañando la identidad de cada oyente a través de experiencias únicas. La función “Me in 2023” presenta a los oyentes como Shapeshifters o Luminary, revelando la travesía musical única de cada uno. Además, “Sound Town” fusiona comunidades musicales, conectando oyentes de todo el mundo a través de sus preferencias artísticas compartidas. La experiencia promete no solo ser un reflejo de lo que escuchamos, sino también de quiénes somos en el vasto panorama de la música.

Spotify, con más de 574 millones de oyentes en todo el mundo, redefine su propuesta de valor al introducir elementos narrativos en Wrapped. Los usuarios pueden explorar micrositios individualizados que desglosan cómo los artistas y podcasters interactuaron con su audiencia durante el año. La función AI DJ guía a los oyentes a través de su propio Wrapped, compartiendo sus canciones y artistas favoritos con comentarios personalizados. Además, la incorporación de AI DJ y Blend en la experiencia Wrapped agrega una dimensión única al viaje musical del oyente.

En el escenario mundial de los podcasts, “The Joe Rogan Experience” continúa reinando, seguido de cerca por “Call Her Daddy” y “Huberman Lab”. La amalgama de podcasts deportivos se ve encabezada por “New Heights with Jason and Travis Kelce”. Este año, Spotify no solo revela listas de reproducción editoriales y productos de artistas, sino que también ofrece a los usuarios la oportunidad de crear mezclas compartidas basadas en las mejores canciones de 2023.

Spotify continúa ofreciendo una experiencia musical personalizada que va más allá de las estadísticas. Wrapped es un viaje introspectivo que une a los oyentes con su identidad musical única. Así, Spotify sigue siendo la plataforma que no solo reproduce música, sino que también teje historias a través de sus notas, creando un vínculo indeleble entre la música y el alma de cada oyente.

Spotify 2023 y las principales listas globales

Artistas más reproducidos a nivel mundial

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

6. Feid

7. Travis Scott

8. SZA

9. Karol G

10. Lana Del Rey

Canciones más reproducidas a nivel mundial

1. “Flowers” ​​de Miley Cyrus

2. “Kill Bill” de SZA

3. “As It Was” de Harry Styles

4. “Seven (feat. Latto)” de Jung Kook

5. “Ella Baila Sola” de Eslabón Armado, Peso Pluma

6. “Cruel Summer” de Taylor Swift

7. “Creepin’ (con the Weeknd & 21 Savage)” de Metro Boomin, the Weeknd, 21 Savage

8. “Calm Down (con Selena Gomez)” de Rema, Selena Gomez

9. “Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53” de Bizarrap, Shakira

10. “Anti-Hero” de Taylor Swift

Álbumes más reproducidos a nivel mundial

1. Un Verano Sin Ti de Bad Bunny

2. Midnights de Taylor Swift

3. SOS de SZA

4. Starboy de The Weeknd

5. MAÑANA SERÁ BONITO de KAROL G

6. One Thing at a Time de Morgan Wallen

7. Lover de Taylor Swift

8. HEROES & VILLAINS”de Metro Boomin

9. GÉNESIS por Peso Pluma

10. Harry’s House por Harry Styles

Los mejores podcasts a nivel mundial

1. “La experiencia Joe Rogan”

2. “Llámala papá”

3. “Laboratorio Huberman”

4. “Todo vale con Emma Chamberlain”

5. “A propósito Con Jay Shetty”

6. “Crime Junkie”

7. “Este fin de semana pasado con Theo Von”

8. “Asesinos en serie”

9. “El diario de un CEO con Steven Bartlett”

10. “TED Talks Daily”

11. “Relatos de la Noche”

12. “Caso 63”

13. “Psicología Al Desnudo | @psi.mammoliti”

14. “The Daily”

15. “Lex Fridman Podcast”

16. “Armchair Expert With Dax Shepard”

17. “El Podcast de Marian Rojas Estapé”

18. “Gemischtes Hack”

19. “La psicología de tu 20s”

20. “Cosas que deberías saber”

21. “SmartLess”

22. “La Cotorrisa”

23. “Se Regalan Dudas”

24. “The Jordan B. Peterson Podcast”

25. “Teorías de la conspiración”