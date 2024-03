Café Marvin en un estuario cósmico con  AyGeeTee & The Actress Pets

Nuevo LP de AyGeeTee and The Actress Pets titulado About You. Un auténtico crisol de géneros y sonidos desde lo abstracto al drone al hip-hop pasando por el ambient, el techno y lo tropical pero africano…

En nuestras cabezas transitan infinitas autopistas de ambiguas direcciones. El poner un escaparate a la existencia es jugarle a la esquizofrenia.

AyGeeTee and The Actress Pets es Andrew G. Thomson. Su música electrónica supera con creces las multi direcciones del pensamiento. Un frenesí de sonidos a través del tiempo, los años 50 y los que aún no llegaron.

Lounge y lo fi, techno experimental y balada drone, bailes tropicales y sesudas sesiones IDM.

About You son piezas inéditas de este creador que arrancó en el 2008. Su LP número 20 desde Native Music del 2011.

Andrew G. Thomson es además un destacado artista frenético visual que plasma su trabajo en sus cubiertas.

About You está publicado con Kit Records.

About You de AyGeeTee & The Actress Pets