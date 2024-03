Café Marvin retornando el amor del arte con Alison Cotton

Nuevo LP de la británica Alison Cotton titulado Engelchen. Se trata de una conmovedora historia narrada con el folk experimental y drone de Cotton.

Si uno lee un libro o escucha una obra sonora con amor recibirá de vuelta “mas de mil veces ese amor”.

Alison Cotton se suma a la lista de artistas que provienen del folk y se apoyan en la música drone para alcanzar altos niveles ambientales y dramáticos.

Cotton, vocalista, instrumentista y productora presenta un álbum que da luz a una increible historia de amor a la música y a la condición humana.

Engelchen se traduce literalmente como “pequeños ángeles”, y para muchos en la era febril y peligrosa de la década de 1930 en la Europa ocupada por los nazis, mientras escribían cartas para preparar su camino para salir del peligro como refugiados, estas eran Ida y Louise Cook.

Cotton, al igual las hermanas Cook, es de Sunderland. Cuando descubrió la historia le asombró estuviese oculta así que decidió escribir una obra musical dedicada a ellas.

Lo que permitió a Ilda y Louise salvar a 29 judios del exterminio nazis fue que en el periodo de entre guerras su amor por la opera las llevó a Alemania a distintos conciertos. La peregrinación musical no es de ahora, ni las guerras de antes.

Engelchen con la delicadeza ancestral del folk de Cotton logra transmitir la tensión de la vida y las misiones de las Cotton. Magistralmente voz, acordeón y viola se funden con la producción drone que sirve para ahondar la melancolía por una paz que ya no volverá.

Engelchen fue presentado por primera vez en Seventeen Ninteeten Holy Church en Sunderland y ahora un lanzamiento de Rocket Recordings.

Alison Cotton ha publicado ocho álbumes desde 2016 y fue miembro de las bandas Saloon, The Eighteenth Day Of May y Trimdon Grange Explosion, entre otras.

Engelchen de Alison Cotton